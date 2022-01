Uma quinzena de calor histórico

Agora, a informação do repórter Osni Machado é surpreendente: se a previsão do tempo desta terça-feira estiver correta, o Rio Grande do Sul terá registrado o 15º dia consecutivo com máximas acima de 40ºC. Calorão faz parte de qualquer verão, ainda mais janeiro em Porto Alegre.De fato, esta quinzena está sendo de calor histórico por aqui. Nem sombra e água fresca dão conta.

Frente quente

Durante as últimas semanas, com o calor forte e a quase inexistência de chuvas, a meteorologia explicava que o calorão que se abateu sobre o Estado foi reforçado porque as frentes frias eram bloqueadas. Eis que a promessa é que de amanhã para quinta-feira, ela vença a batalha e há perspectiva de chuva. A conclusão: essa frente fria é quente.

Por falar em meteorologia...

...quem mais erra previsão de tempo são os modelos matemáticos.

Historinhas da cidade

Com esse calor, a humanidade porto-alegrense fica letárgica, o cérebro funciona em marcha lenta. Com miolo mole, como se dizia antigamente. A prova: consumidor entrou em um estabelecimento e tirou a senha. Atrás do balcão, um funcionário devidamente calcinado. Quando o painel indicou que era sua vez, apresentou a senha ao funcionário. Ele ficou olhando o cliente por mais segundos que o necessário. - É o senhor? Fosse outra a temperatura, poderia responder que não, que era seu avatar, o verdadeiro estava do outro lado da esquina.

Oficina de ovinos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) vai ministrar oficinas de ovinocultura ao longo da programação da 38ª Feira e Festa Estadual da Ovelha (Feovelha 2022). O evento - que será realizado de 27 a 30, em Pinheiro Machado - é considerado a maior feira de ovinos do Brasil.

João da Benga

Descrito pelo crítico e pesquisador musical Juarez Fonseca como o melhor compositor da bossa nova no Rio Grande do Sul, João Palmeiro se foi. Já alquebrado, era visto no Bar do Beto da Venâncio Aires antes da pandemia. Quase sempre só. Quieto, afável quando perquirido, Transpirava solidão, o mal dos artistas que já foram e não são mais.

Muy amigos

A vereadora de Porto Alegre Mônica Leal (PP) está usando as redes sociais para alertar correligionários do senador Luis Carlos Heinze (PP) que não procede a informação divulgada por um jornal de Brasília, que o parlamentar gaúcho seria o provável novo ministro da Agricultura e desistiria da disputa ao Palácio Piratini, deixando aberto o palanque gaúcho de Jair Bolsonaro (PL) apenas para Onyx Lorenzoni, que deve disputar o governo do Estado pelo PL. Essa é só uma amostra do jogo pesado que vem pela frente.

Federações partidárias

Estão na moda. Lei de 2021 alterou a Lei das Eleições e a Lei dos Partidos Políticos, constituindo um novo instituto, denominado de federação partidária, criado com o objetivo de possibilitar a união de partidos políticos em federações, de modo a permitir às legendas atuarem de forma unificada em todo o País, como um teste para eventual fusão ou incorporação. Não confundir com coligações, que é outro departamento.

Luminosa ideia I

"O futuro dos tribunais de contas não será apenas detectar inconsistências nos gastos públicos, mas também fiscalizar a qualidade dos serviços prestados pela administração pública". A afirmação foi feita pelo presidente do Tribunal de Conas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre Postal, no encontro com diretores, supervisores e coordenadores do tribunal.

Luminosa ideia II

Postal pretende implantar um laboratório de materiais para apoio às inspeções de obras públicas. Ora, essa é uma excelente notícia. Há muito tempo a sociedade reclama da baixa qualidade em boa parte das obras públicas. Não só de fiascos de engenharia, mas sobretudo de detalhes que na soma comprometem a obra como um todo.

Vampiro vegetariano

A julgar pela monstruosa carga de notícias, vídeos, citações ou narrativas de fatos claramente manipulados, e considerando a enorme capacidade de querer acreditar em vampiro vegetariano, a opinião pública vive de falsidades vistas, escritas e ouvidas. A informação foi para o beleléu, exceções à parte.

Espertinhos de carreira I

Durante todo o ano de 2021, apenas 134 pessoas se aventuraram a tentar arrancar algum dos cofres públicos alegando danos sofridos em razão da oposição ao regime militar. Desde que isso foi criado, em 2002, foram 79,1 mil tentativas. Destas, 74,9 mil delas "malandras", que acabaram arquivadas.

Espertinhos de carreira II

Deste total, 3,7 mil ainda aguardam análise. A informação é do jornalista Claudio Humberto, do Diário do Poder. Recorde-se que o pensador Millôr Fernandes se recusou a pedir dinheiro, dizendo que fez oposição ao regime militar e não investimento. Quem viveu aqueles tempos sabe como muitos espertalhões se locupletaram.

Combate aéreo

Uma reunião hoje em Santana do Livramento discutirá a criação de brigadas aéreas contra incêndios em áreas de campo da Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul. O problema tem sido grave desde o início do ano, devido à seca e às temperaturas recordes na região. Além disso, o plano é estruturar ações para a eventual repetição desse quadro nos próximos anos. A aviação agrícola é parte essencial na solução.

Uma vacina portuguesa

Os países europeus enfrentam dificuldades em vacinar populações que vivem em lugares remotos em razão da neve. O canal português SIC mostrou o difícil trabalho das equipes de vacinação, com depoimentos emocionados de pessoas (poucas) que só agora recebem a primeira dose.

