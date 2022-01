Obras no Cais Mauá para o South Summit

Ainda não é a tão sonhada revitalização, mas alguns armazéns históricos do antigo porto da Capital estão passando por reformas. O espaço no Cais Mauá vai ser sede da feira internacional de tecnologia South Summit, que acontece no fim de março, pela primeira vez em Porto Alegre.

Historinhas da cidade

Atendente de uma loja na Capital falava português com sotaque espanhol, diferente dos argentinos e uruguaios aqui arranchados. Lá pelas tantas, revelou que era venezuelana, feliz da vida por ter um emprego, que para ela pagava bem. Não precisou muito para contar o horror que é viver em um regime policial, onde falta tudo, mesmo que não se consiga comprar nada. E Nicolás Maduro, pergunto. Passa uma sombra nos olhos dela. - Só uma bomba atômica para acabar com ele!

Homicídios, o recuo I

Após ter alcançado o índice de 30,7 por 100 mil habitantes em 2017 (maior já registrado), a taxa de homicídios brasileira começou a ser reduzida já em 2018, quando foi consolidada em patamar menor em relação ao ano anterior, equivalente a 26,8 / 100 mil. No ano seguinte (2019), a redução foi substancialmente maior. A compilação dos dados é do jurista e pesquisador Fabrício Rebelo.

Homicídios, o recuo II

O indicador caiu 21,87%, a maior redução de toda a série histórica, fazendo-o retornar a 20,9 por 100 mil, patamar repetido em 2020. Desde 1993, com 20,2 / 100 mil, a taxa de homicídios não era tão baixa no Brasil. Mas há que ter cautela. A taxa considerada "normal" é de 10 por 100 mil. É outra vez a visão do copo meio cheio ou meio vazio, mas parece estar meio cheio.

Criminalidade

O governo do Rio Grande do Sul também divulgou a redução dos números de crimes. São avanços, há que se reconhecer. Entretanto, o tema segurança pública continua sendo uma preocupação de todos. Agora em janeiro, por exemplo, com a cidade mais vazia, chama a atenção a quantidade de arrombamentos e invasões em casas e prédios em Porto Alegre.

Zona do agrião

A região no entorno do Parque da Redenção é uma que tem registrado esses delitos. Comércio e serviços na rua Santa Teresinha volta e meia sofrem com arrombamentos na calada da noite. Até a Casa Lutzenberger, na rua Jacinto Gomes, em reformas e pertinho dali, foi alvo de ladrões, como informou a repórter Adriana Lampert (matéria no site do JC). Nesse caso, pelo menos, a polícia pegou os bandidos.

Ousadia

Chama a atenção a ousadia dos bandidos. Ainda que os crimes citados na nota anterior ocorram na madrugada, estão situados entre a 10ª Delegacia da Polícia Civil, na Jacinto Gomes, e o posto da Brigada Militar, no Parque da Redenção.

Fala a EPTC

Em resposta ao comentário publicado na coluna, a EPTC informa que a fiscalização está atenta ao comportamento dos ciclistas e atua para conscientizar sobre seus deveres no trânsito e as normas de circulação e conduta do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "Os ciclistas, que têm o dever de respeitar a sinalização, têm preferência sobre os veículos automotores, mas devem sempre dar prioridade aos pedestres".

A briga como ofício

Como somos incapazes de ficar em paz por mais de 15 minutos, a discussão nas redes sociais é se a finada cantora Elza Soares abandonou o craque Garrincha ou se foi o contrário. Intermináveis e estéreis discussões. Fosse ao vivo, já teriam se atracado a socos e pontapés.

Imprensa ameaçada

A liberdade de imprensa está sob ameaça, protesta a organização Repórteres sem Fronteiras. Mas não se referem ao Brasil e, sim, nos Estados Unidos do presidente Joe Biden, aquele que sai de uma trapalhada para outra.

Que rei sou eu?

Com quase duas décadas desde sua criação, o Facebook foi a rede social mais acessada no primeiro semestre de 2021 em todo o mundo, conforme a companhia internacional Statista. Apesar de tudo, ainda é rei.

Cadê o João? I

Até agora, as brigas verbais da campanha presidencial limitam-se a Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Os demais ou estão quietos ou não são ouvidos. Mas um personagem que em teoria deveria estar na vitrine para se mostrar ou levar pedrada tomou chá de sumiço. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), está mais quieto que canário na muda, pelo menos em termos de alcance nacional.

Cadê o João? II