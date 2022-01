Caiqueiros no Rio Uruguai

Braço mesmo precisa ter quem navega com caíque, tradicional embarcação gaúcha feita de madeira. Hoje, a tecnologia ajuda e os remos de fibra ou outro material mais leve diminuem o esforço. Nada a ver com o caiaque. Caiqueiro bom diz que caiaque é para as criancinhas. A imagem mostra 52 caiqueiros que percorrem 25 quilômetros no Rio Uruguai partindo de Porto Mauá, fronteira com Argentina.

Exemplos que emocionam

A situação é crítica no Arroio Castelhano em Venâncio Aires, já falta água nas torneiras. Mas a solidariedade deu um passo à frente, informa o jornal Folha do Mate. A família Henkes, de Mato Leitão, anunciou que está a disposição para doar uma área de 20 hectares que garanta uma fonte alternativa de água para Venâncio Aires.

Duplo castigo

Dá uma tristeza de arrepiar a alma. Leitores enviam imagens de campos e lavouras em chamas na Fronteira-Oeste. Salvo exceção da exceção, a chuva de domingo não deu nem para molhar as folhagens.

O novo normal

Finalmente Porto Alegre encontrou seu novo normal. Com o vento norte de ontem e domingo, a expressão calor abrasador fez todo sentido. E dele faz parte o temporal das quatro ou cinco da tarde.

A ferroada da vespa

Os conhecidos triciclos estão aumentado sua presença nas ruas brasileiras - já tem até aplicativo em Porto Alegre - e devem aumentar ainda mais com a italiana Piaggio, que traz também a versão elétrica. O motorzinho monocilíndrico de 12 cv movia as Vespas nos anos 1950 e 1960, sonho de consumo da rapaziada.

Luz efêmera

De um leitor: "Lixo, lixo, lixo. Nunca troquei tanta lâmpada na minha vida. Essas lâmpadas modernas, econômicas, que custam até R$ 30, não duram nada, além de ter uma porcaria de luz. Que voltem as incandescentes".

Sem moleza neste ano

O Brasil não terá nenhum feriadão neste ano, salvo o da Páscoa. Dos 14 feriados, seis cairão em dias úteis. Índia e Japão lideram o ranking, com 16 feriados anuais, seguindo-se a Indonésia com 15. Somos o quarto no ranking.

Paulada chinesa

As montadoras brasileiras, afetadas pela crise mundial - com falta de chips, de peças e de renda do brasileiro - levaram mais uma paulada. O governo chinês deu fim a restrições de montadoras estrangeiras nos seus próprios negócios, no país. Já está valendo.

Da tela para a urna

O jornalista e apresentador de TV José Luiz Datena confirmou que vai concorrer ao Senado no estado de São Paulo. Tem tudo para se eleger com uma mão nas costas. O partido será ou deverá ser o PSD de Gilberto Kassab, o maior organizador de partidos das últimas décadas.

Tereza como vice

O Centrão gostaria de ver Tereza Cristina como candidata a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. A ministra da Agricultura é uma das peças que funcionam no governo federal. A informação é de O Globo. Fica a pergunta se combinaram com ela.

A cizânia tomou conta

Um dos aspectos relevantes da atualidade é o aumento da beligerância politico-ideológico acompanhada pela cizânia. Entidades, partidos, organizações civis em geral sofrem um processo interno corrosivo, com o componente ativo da briga pelo poder. E quase sempre envolve pessoas maduras.

Por falar em poder...

...condenada à prisão perpétua por ter conspirando para tomar o poder na China, Jiang Qing, viúva de Mao Tse Tung, deu uma só entrevista para uma jornalista italiana. Perguntada porque já na terceira idade ela cometeu esse engano, respondeu que toda pessoa tem três fases na vida. Na primeira, quer sexo; na segunda, quer dinheiro; e, na terceira, quer poder. Sabia das coisas, a viúva.

Prisioneiros da cabeça

Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 40% da população brasileira tem ansiedade decorrente da pandemia, entre outros distúrbios como o estresse crônico. A depressão diz presente também. Sem falar no caixa raspado. No conjunto, são fatores que influenciam na alta da violência doméstica registrada na pandemia. Embora não justifique, claro.

