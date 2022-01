Do lado de lá

Pôr do sol? Não. É o nascer do sol visto da cidade de Guaíba. Para pegar juntos água e o sol, só na alvorada. Um grande cantador do tema foi o compositor Cartola. É dele essa beleza: Alvorada lá no morro, que beleza/ Ninguém chora, não há tristeza/ Ninguém sente dissabor/ O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo/ E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.



Veja e beba o que viu

Quem não tem praia sobe a Serra. Nova Petrópolis elaborou um amplo pacote de ações para atrair turistas que fogem do calor da cidade grande. Entre elas, unir experiência sensorial e ainda saborear cervejas diferenciadas e visitar o espaço interativo da Cervejaria Edelbrau, inspirada no Museu da Heineken. São seis salas temáticas que oferecem atividades lúdicas e participativas relacionadas ao processo de produção da bebida.

O Mercado Público desconhecido I

Ele é ótimo, mas há falhas gritantes. Os consumidores sabem onde ficam as principais bancas, mas outras carecem de totens indicando o número, especialidade e como chegar nelas. Justamente as pequenas que mais precisam vender estão no escuro.

O Mercado Público desconhecido II

Um estranho no ninho precisa procurar informações com atendentes das lojas. Poucos sabem. Este é um problema sério no Brasil. Parte do princípio de que, se um sabe, todos os outros também devem saber. Mesma coisa nas rodovias. É bem coisa nossa.

Consciência de eleição

Pesquisa divulgada pelo Ibespe mostra uma face interessante do eleitorado. Se 80% sabem que haverá eleições neste ano, 52% estão conscientes de que haverá eleição para governador, 50% para deputado federal, 47% para o Senado e deputado estadual. No geral, 65% estão interessados na disputa presidencial. Em princípio, seriam os votos válidos. Em 2018, foram 73%.

Upa upa cavalinho

Repercute a informação de que parte do MDB vai apoiar o ex-presidente Lula (PT) na eleição deste ano. A única novidade é "parte". O partido de Uysses Guimarães sempre apostou no cavalo mais rápido.

Sob mesma direção

O empresário João Carlos Dal'Aqua foi reeleito para a presidência do Sulpetro - sindicato que representa os postos de combustíveis do Rio Grande do Sul. São vice-presidentes Eduardo Pianezzola, Ildo Buffon, Gilson Becker, Márcio Pereira, Ciro Chaves e Claiton Luiz Tort. A posse será no dia 15 de março.

Alerta médico

Neste janeiro branco - mês de conscientização sobre a saúde mental -, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) alerta sobre a necessidade de atenção à assistência psiquiátrica no Estado e destaca a importância de ações em prol da expansão da assistência psiquiátrica hospitalar e ambulatorial, garantia de insumos e estrutura física para esse atendimento especializado no Estado. O Rio Grande do Sul apresenta hoje um déficit de mais de 2,5 mil leitos psiquiátricos.

Preocupação com o 5G

Há duas semanas, alertou-se que as autoridades aeroportuárias dos Estados Unidos estavam preocupadas com a possível interferência do 5G nas operações aéreas. Só agora o assunto vem a berlinda.

Boa ideia

A prefeitura de Porto Alegre vai firmar parceria com entidades para oferecer aulas de dança aos alunos da rede municipal. O edital de chamamento público foi publicado na edição de quinta-feira, 13 de janeiro, do Diário Oficial de Porto Alegre.

A cidade não para...

É comum notar transformações na paisagem urbana ao voltar a circular em algum local da cidade, especialmente depois de um bom tempo sem ter transitado na região em função da pandemia. É o caso da avenida Venâncio Aires nas proximidades do Hospital de Pronto Socorro, em Porto Alegre.

...de demolir e reconstruir