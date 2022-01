Natação em águas abertas em Estrela

Dedicado à realização de encontros de natação, caiaque e SUP (remo sobre a prancha) em águas abertas no Rio Grande do Sul e, em alguns casos, ao redor do mundo, o grupo Tchê Travessias, de Porto Alegre, está promovendo a "Nadada Rio Taquari", em Estrela. Trata-se do projeto "Nadando Pelos Cartões Postais", que incluiu o município no seu calendário de atividades de 2022. O evento ocorre no próximo dia 30 de janeiro.

Tarrafas de memória

- Eles me chamam de olho grande. Foi assim que o engraxate da Praça da Alfândega respondeu à minha pergunta. Sentei na cadeira e estranhei que só aquele velho lobo solitário estivesse a postos. As cadeiras ao lado estavam vazias e com correntes prendendo os bens furtáveis, digamos assim. - A turma está de férias coletivas. Assim o profissional do brilho respondeu a outro questionamento meu, o motivo da folga geral na segunda-feira. Não havia nenhuma tentativa de fazer graça com a informação, ele falou sério e com um ar compenetrado de quem nunca falta ao serviço e se incomoda com a gazeta alheia. Quando o povão gosta de alguma expressão, costuma utilizá-la em ocasiões que requerem um ar solene. Torna-o doutô. Já contei aqui o caso do meu amigo já falecido Gil Villeroy, que desceu do seu prédio no bairro Petrópolis para sacar uma grana na agência da Caixa no térreo e encontrou as portas fechadas. - É que o pessoal está a nível de greve - explicou o vigilante, provavelmente após ouvir horas de arenga cutista. Neste preciso momento, o atendente da cafeteria pergunta se eu sei como dobrar o preço de venda de um Fiat 147. Eu não sabia. - Enche o tanque. Não dá para ser feliz desse jeito. Para retomar o causo, eu teria que lançar de novo tarrafas de memória. Como dizia, lá bem no passado, o mecânico da Oficina do Oreste na beira da Tabaí-Canoas quando alguém interrompia seu fluxo verborrágico. - Me quebraram as articulação da oralidade. Até hoje eu fico na dúvida se o nome correto da casa era Orestes ou Oreste mesmo. Questão de oralidade.

Sem novidades no front

O fato de o governador Eduardo Leite (PSDB) ter testado positivo para a Covid não chega a ser novidade entre seus pares. Com ele, outros quatro governadores tiveram a doença duas vezes. Ao todo, 21 contraíram a doença e 26 dos 27 receberam pelo menos duas doses da vacina.

O fim está próximo?

Quando o presidente Jair Bolsonaro afirma que a variante ômicron pode acelerar o fim da pandemia está amparado na mesma opinião de vários especialistas mundiais que tem se manifestado sobre o assunto. A tese central é que a pandemia vai ou está se transformando em endemia, como crê a Espanha, tipo gripe comum que vai requerer vacina anual.

Sessenta mundos por minuto

Quando a pandemia começou a tomar conta, dizíamos que o mundo nunca mais seria o mesmo depois dela. Em termos. O mundo nunca é o mesmo. Ou seja, não é o fim do mundo. Provisoriamente.

Faltou dizer

Centenas de voos são cancelados devido à Covid, lê-se, ouve-se e se escuta. Falta dizer que são cancelados devido à Covid e também pela gripe. Não se dê à Ômicron mais culpa que ele já tem.

Por falar em mundo...

...toda e qualquer informação ou comentário na mídia tem como epicentro a pandemia e a variante Ômicron. E exagerando, até o horóscopo é visto com as lentes de aumento da doença. É ideia fixa. Se você olhar muito para o buraco, o buraco olha para você.

Sem querer querendo

Pela legislação eleitoral, comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet passam a ser permitidas a partir de 16 de agosto. Até essa data, os pré-candidatos podem falar sobre seus atributos pessoais, programas de governo etc. Mas não podem pedir votos de maneira explícita ou implícita. Tem graça. Só de aparecer já estão pedindo voto.

Parada geral

São Paulo comemora 468 anos no dia 25 de janeiro, terça-feira. Lá como cá nessas circunstâncias, feriadão prolongado. Quando São Paulo folga, o Brasil para.

Sumiço de moedas

A cada verão lancherias e cafeterias se queixam da falta de moedas para dar o troco, especialmente de R$ 0,50. As moedas foram veranear. Compra pão, compra sorvete, compra milho ou refri na praia, qualquer coisa de pequeno valor as moedas vão parar nas gaveta, de onde a maioria sai só no final do veraneio.

Entrega rápida

A Panvel inova mais uma vez para garantir a agilidade nas entregas de produtos no Litoral Norte. A rede firmou parceria com a startup Entrada Segura, um serviço que permite eliminar a burocracia para o acesso dos entregadores aos condomínios residenciais e comerciais das praias gaúchas.

Projetos sociais do BRDE

O BRDE destinou R$ 4,6 milhões para projetos sociais, culturais e esportivos via incentivo fiscal. Assim, ajuda iniciativas que beneficiam públicos de todas as idades, com ações educativas, esportivas e de assistência social.

Mal na largada

Em entrevista para TV americana, a médica Rochelle Walensky, diretora do CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, citou um estudo afirmando que 75% dos mortos pelo coronavírus tinham ao menos quatro fatores de risco (as comorbidades). Trocando em miúdos, elas já não estavam bem antes de contrair a Covid.

Duas de primeira

"Se você inventa uma ratoeira melhor, o governo chega com um rato." (Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos)

Verdade verdadeira

"Que o mundo está se imbecilizando rápido demais é algo evidente - a não ser, claro, para os próprios imbecis." (Paula Schnitt, articulista do Poder360)

