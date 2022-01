Guaiba ganha espaço temático junto ao catamarã

Bordão do humorista Carlos Nobre em décadas passadas, o município tem o Guaíba, assim como a Capital. Só que lá se curte o nascer do sol, com o mesmo deslumbramento do pôr do sol daqui. O professor e jornalista Valmir Michelon, um entusiasta da cidade, criou o espaço temático Sol Nascente próximo ao catamarã. Fiel ao seu destino, o girassol está sempre de olho no astro rei.

Alegria ou tristeza?

Um pai amargurado conta que ficou triste ao ver a alegria de outros pais durante a formatura dos filhos no colégio, que só tiveram três meses de aulas efetivas. Dá para acompanhá-lo neste sentimento. Imagina o déficit educacional do Brasil do futuro.

A subida ao palanque...

A paisagem eleitoral gaúcha deste ano ainda está no lusco-fusco, pelo menos enquanto as convenções partidárias não baterem o martelo. Nomes postos para o Palácio Piratini, só o do deputado estadual Edegar Pretto, porque o PT sempre lança candidato antes dos outros. Dos grandes, o PP deve ir com o senador Luis Carlos Heinze, enquanto o MDB têm vários nomes na prateleira. O ritmo da escolha do nome definitivo e vices será ditado pelas coligações.

...e a essencial sinceridade

No MDB, despontam para a disputa os deputados Gabriel Souza e Alceu Moreira. Meio escondido está o ex-governador José Ivo Sartori. O vice Delegado Ranolfo, pelo PSDB, já se dispôs a entrar no páreo da sucessão do governador Eduardo Leite (PSDB). Os tucanos, bem, os tucanos ainda não batem asas. Todos eles têm defeitos e vantagens. Dá-se muita importância ao falar bem como se fosse essencial. O essencial é transmitir sinceridade. Muito casca-grossa se elegeu apesar (ou por causa...) de não falar bem.

A mesma paisagem

A irrigação sempre se destaca no "programa de governo" de todos os pretendentes ao Palácio Piratini, mas nunca sai do papel de forma concreta. Faz parte da paisagem, tipo prioridade para educação, saúde e segurança.

Cortesia e trabalho

O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), desembargador Ricardo Teixeira do Valle Pereira, recebeu a visita do presidente OAB/RS, Leonardo Lamachia. Na reunião, foram debatidos projetos de cooperação, como a utilização do sistema de processo judicial eletrônico, o eproc.

Doação de computadores

A Unimed Porto Alegre realizou uma série de doações de equipamentos completos de informática a instituições de Porto Alegre e ao município de Sapucaia do Sul. Ao todo foram doados 31 conjuntos de computadores em condições de uso a seis entidades.

Entra na fila

A Espanha está pedindo que a Covid-19 seja tratada como uma doença endêmica, como a gripe, tornando-se o primeiro grande país europeu a sugerir explicitamente que as pessoas convivam com a doença.

Nas alturas

Você que se queixa do preço da gasolina, lembre-se que em 2021 o querosene de aviação subiu 76%, superando gasolina e diesel. É o principal custo de uma empresa aérea.

Hospital Universitário

Leonardo Hoff, ex-secretário do governo Nelson Marchezan Júnior (PSDB) assumiu a pasta financeira do Hospital Universitário. Hoff atuou na CEEE e outras autarquias, inclusive na área da saúde.

Mais uma

O Senado engatilha mais uma CPI colimando o presidente Jair Bolsonaro. É ano eleitoral, então, vem a calhar para a oposição. O foco é o mesmo da anterior, ano passado, com atualizações como a questão da vacina para crianças. Provavelmente terá o mesmo fim que aquela: dar em nada.

Fórum Social