Rúbgi em Porto Alegre

Parece disputa em algum outro país, mas o rugby é praticado também em Porto Alegre pelo Charrua Rúgbi Clube. Apesar de ser um esporte de contato um tanto quanto rude, o jogo tem princípios rígidos e com limites. A imagem mostra a capitã da seleção brasileira, Raquel Kochhnan.

As volte a que o clima dá

Até ontem, tivemos um verão que agrada durante as noites e madrugadas, com temperaturas por volta de 19 graus Celsius. Já amanhã e sexta-feira, a previsão é de 40 graus de dia. Do ponto de vista racional, amanhã começa o verão.

Preocupação mundial

Os alemães estão preocupados. Em 2021, a inflação chegou a 3,1%, a maior desde 1993. Naquele ano, o Brasil terminou com a hiperinflação com o Plano Real, cuja implementação foi concluída em 1994. O mais cruel dos impostos, como se diz, estava presente ao redor do mundo, mesma situação de agora, inclusive nos Estados Unidos. Remédio: juros altos, o mesmo da farmácia do doutor Guedes.

Para constar

Não é só aqui que faltam componentes eletrônicos para as montadoras. Em 2021, vendas de carros usados nos EUA subiram 40%.

Presidente perpétuo

Daniel Ortega assumiu de novo o governo da Nicarágua, depois de mandar prender opositores durante a campanha eleitoral. Está no poder desde 1974. Como é de esquerda, a nossa não tugiu nem mugiu.

Aos ares!

A Certel detalhou ao Executivo e Legislativo do município de Westfália o Projeto Eólico Harmonia. O estudo está sendo realizado através de uma torre com 120 metros de altura, numa região que engloba os municípios de Westfália, Teutônia e Imigrante. Caso as condições sejam favoráveis, a Certel pretende implantar um parque eólico com geração de 40 megawatts, o que atenderia 40% da potência demandada pelos seus associados atualmente.

E lá vou eu

O poeta Luiz de Miranda se candidatou ao Prêmio Nobel de Literatura. Pelos seus cálculos, deve ser a décima vez. Pulou o ano passado por causa da pandemia.

É tiro e queda

Impressionado com a clarividência dos videntes que saem das suas tocas no final e início do ano, o colunista pede licença para ser prático-licenciado nesta atividade. Assim, pode assegurar que morrerá uma pessoa famosa, que um desastre natural vai comover o mundo, que alguém vai ganhar a Mega acumulada e que um candidato pouco conhecido surpreenderá nas eleições proporcionais.

Coisas que irritam

Motorista de aplicativo não saber que a numeração crescente de uma rua sempre tem número ímpar do lado direito e par do lado esquerdo. O passageiro precisa ficar de olho porque, pela Lei de Murphy, eles sempre estacionam do lado oposto.

É muito estrago

Desde que assumiu a concessão, a CCR ViaSul informa que realizou 205.105 atendimentos aos usuários que utilizam as rodovias sob sua concessão, a BR-101, freeway, BR-386 e BR-448. Só no ano passado, foram mais de 83 mil atendimentos, a maioria por problemas mecânicos, e 1.840 foram atendimentos pré-hospitalares.

Dinheiro na mão é vendaval

Um traficante de drogas que ganhou (ou comprou do ganhador)

R$ 25 milhões na Mega Sena em dezembro foi executado a tiros em São Paulo. Serviria para lavar dinheiro, R$ 500 milhões que amealhou durante anos de tráfico. No caso dele, dinheiro demais atrapalhou.

Tudo beeem explicadinho

A Sabemi, uma das principais empresas do País no ramo de Seguros de Pessoas, Previdências e Serviços Financeiros, está lançando uma nova temporada de seu podcast Tim Tim por Dim Dim. A seguradora apresenta um glossário de termos financeiros, buscando disseminar conceitos e conteúdos sobre educação financeira de forma prática e acessível a todos.

Chapa do Judiciário

O presidenciável Sergio Moro está comversando com o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, que nunca escondeu ser soldado à disposição de um partido que o queira como vice. Se foi esse o tom da conversa e se de fato Barbosa for vice do juiz, resta uma conclusão: tem muito Judiciário e pouco gestor nessa chapa.

O poder do auxílio