Trabalho extra para o Papai Noel Radical

O Papai Noel Radical de Canela e seus ajudantes trabalharam bastante no 34° Sonho de Natal. Com duas descidas diárias pela torre da Catedral de Pedra, a turma percorreu mais de cinco quilômetros fazendo rapel e subiu aproximadamente 37 mil degraus durante os 80 dias de programação.

Não foi bem assim

Do colunista Cláudio Humberto, do Diário do Poder: "A suposta 'ajuda humanitária' oferecida pelo governo da Argentina não passou de uma jogada político-eleitoral do PT do governador baiano Rui Costa, com o embaixador do governo de esquerda peronista no Brasil, Daniel Scioli. A oferta foi a 'assistência de 10 homens' para montar barracas e organizar doações".

Descendo por onde subiu

Há duas semanas, governo e autoridades médicas da África do Sul reportaram queda de 29%, em 14 dias, dos casos de Covid causados pela variante Ômicron. Depois que ela foi "exportada" para todo mundo, a pergunta é se depois do ápice o número de casos cairá na mesma velocidade da propagação.

Um outro olhar

Frase do empresário gaúcho Daniel Birmann: "No sucesso eu fracassei, mas no fracasso fui bem-sucedido". Há controvérsias quanto ao "fracasso".

Cezar Schirmer ao Piratini

Chama a atenção o vereador Idenir Cecchim (MDB) citar Cezar Schirmer como um nome do MDB para a disputa ao Piratini. Ainda mais que Cecchim foi chefe de gabinete de José Ivo Sartori.

Os maiorais

Existem no Brasil 563 shoppings centers que somam 105 mil lojas que atraem 500 milhões de pessoas por ano. Os dados são da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). O maior (pelo conceito de espaço locável) não só do Brasil mas de toda a América Latina, é o Aricunduva, em São Paulo, com mais de 341 mil metros quadrados e 545 lojas. Dos 10 maiores, cinco ficam em cidades do Nordeste.

Febre da raquete

As quadras de beach tennis se multiplicam em Porto Alegre desde o último trimestre do ano passado. O projeto indicativo à prefeitura para incentivo ao esporte, de autoria da vereadora Mônica Leal (PP), acelerou esse panorama que temos nesse verão. A vereadora é adepta da prática esportiva e é vista com frequência com sua raquete na Praça da Encol. Um reparo: o que a prefeitura tem contra "tênis de praia" em vez da expressão em inglês?



Ligações perigosas

Nos grupos do WhatsApp de amigos próximos, é comum observar que as discussões em torno das eleições deste ano e candidatos resvalam no rumo da animosidade mútua, mesmo que todos comunguem do mesmo pensamento ideológico. Quanto mais divergem, mais crescem as animosidades.

Síndrome da terceira via

Dentro da mesma corrente de pensamento, os nomes postos na terceira via ao Planalto também costumam provocar discussões acaloradas. Não só quanto às chances de pelo menos chegar no segundo turno, mas também o passado dos candidatos é posto na mesa, seja para desqualificá-los ou aceitá-los. Em comum, uma só coisa: essa pessoa ainda não apareceu.

Pergunta e resposta

O Centrão prefere Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL) na presidência da República? Esse conjunto de sobreviventes de calejados políticos sempre rema a favor da correnteza. Então, a pergunta está respondida.

Nossos comerciais, por favor

Há um movimento na Câmara dos Deputados para derrubar o veto presidencial à compensação fiscal dos programas e inserções da propaganda política nas emissoras de televisão. E é muito tempo. Antes, permitia o abatimento de impostos pelo valor do espaço - contabilizando o valor total de tempo usado, se cobrado fosse.

Estados Unidos e o Rio Grande

Na entrevista ao repórter Daniel Sanes, publicada no caderno Empresas&Negócios desta edição, o cônsul dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul, Shane Christensen, faz uma observção interessante sobre o Estado. Somos a segunda maior fonte de investimento brasileiro nos Estados Unidos.

Empresas & Negócios 21 anos