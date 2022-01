Da Índia para as Hortênsias

Pela primeira vez em Gramado, o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, foi recebido pelo vice-prefeito Luia Barbacovi. O diplomata está no município em férias com a esposa, e aproveitou a ocasião para conhecer os projetos e o turismo da cidade. "Ouvi falar tanto que despertou o desejo de conhecer. Realmente, estou encantado com a beleza da cidade", disse Reddy. É o efeito boca-a-boca.

Coisas nossas

Agora que o ICMS baixou e o preço dos combustíveis acompanhou a redução, os postos alegaram que deveriam primeiro desovar os estoques para depois corrigir a bomba. Quando é o inverso, minutos depois do anúncio oficial o preço do litro sobe sem esperar o fim do estoque.

Dupla vantagem

Os deputados estaduais e federais de todos os partidos que concorrem à reeleição já largam com vantagem pela condição de estar na vitrine. E a vantagem dos parlamentares federais será muito maior porque o orçamento secreto lhes dá R$ 16,5 bilhões para satisfazer suas bases com emendas parlamentares.

O jogo da negação

Para os petistas, começa pelo interino de Lula, para quem a hospitalização de Jair Bolsonaro foi encenação "conveniente". Além de Fernando Haddad (PT), outras figuras proeminentes da esquerda também acham que foi farsa. Faz parte do jogo, eles bem sabem que não foi lance de marketing.

Apreensões empresariais

Falta muito para que o empresariado engula a alternativa Lula, mesmo que Geraldo Alckmin seja seu candidato a vice-presidente. É que estão sabendo que o plano de governo está sendo feito por Aloizio Mercadante, Guido Mantega, com pitacos de Gleisi Hoffmann.

Enquanto isso...

Até agora, o presidente Bolsonaro não vem abordando um plano de governo se reeleito for. Certo é que seu Paulo Guedes vai ser o pai dessa criança.

Na mão do artista

Volta e meia, a tese do fim da reeleição do presidente da República emerge na geleia geral, ampliando o mandato para cinco anos. Há pelo menos uma enorme vantagem, o presidente não começa o mandato fazendo acordos até espúrios visando um segundo mandato. Fica tudo na mão do artista.

Fundo Seca

Tão longo os trabalhos recomecem na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL) pedirá urgência para o seu projeto de lei que cria o Fundo Estadual de Combate à Estiagem. O projeto prevê unir todos os recursos amealhados pelo Estado para combater a seca em uma conta única, do Banrisul, sem possibilidade de uso para outros fins.

Os dois Centros

Esporadicamente, leitores perguntam qual a diferença entre Centro e Centro Histórico de Porto Alegre. Apenas a nomenclatura. A área é a mesma e fica dentro dos limites da Primeira Perimetral: avenidas Mauá, João Goulart, Loureiro da Silva, entorno da Reitoria da Ufrgs e túnel da Rodoviária até a Mauá de novo.

Posse sem festa

Reforçando a necessidade da atenção aos protocolos de segurança à saúde, neste período em que há aumento do número de casos Covid-19 e variações, dirigentes do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) decidiram por cancelar o evento festivo da posse da nova diretoria.

O perigo mora em casa

A Sociedade Brasileira de Pediatria informa que acontecem anualmente perto de 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças no Brasil. O médico pediatra Marcone Oliveira chama atenção dos pais que devem se esmerar em cuidados, como piso aderente e corrimões, entre outros.

Profissão do presente

O Conselho Federal dos Corretores de Imóveis registra o ingresso de 47 novos corretores de imóveis e de mais de 2 mil imobiliárias, sinalizando o interesse de um mercado em alta.

Os números da desgraça