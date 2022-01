Réveillon e novos casos de Covid

Os próximos dias ou semanas serão de observação para saber se aumentaram e quanto aumentaram os casos de Covid nas cidades que promoveram ou não conseguiram evitar grandes concentrações no Réveillon. Saberemos se a variante Ômicron estava nelas e, se estava, se encontrou bons hospedeiros para outro tipo de festa.

Recordes BRDE I

O BRDE fechou o ano com resultados jamais registrados para novos investimentos no Rio Grande do Sul. Com operações efetivadas para os mais diferentes setores da economia gaúcha, o banco acaba de atingir a marca de R$ 1,428 bilhão em financiamentos ao longo de 2021.

Recordes BRDE II

Reflexo do momento positivo que viveu o agronegócio ao longo do ano e da sua importância ao desenvolvimento regional, o setor responde por mais de R$ 345,6 milhões das operações de crédito. Matéria na página 14.

Invasão de falsidades

Mal começou o ano e já se nota um derrame de vídeos, fotos e notícias falsas. Como previsto, por sinal. Um dos vídeos mais comuns é com imagens reais de anos anteriores envolvendo candidatos, revestidos com o manto da realidade. Outros são mais frios que retaguarda de pinguim sentado em bloco de gelo. Mas essa indústria consegue efeitos especiais, tais como botar áudio falso em bocas verdadeiras. Acredita quem confunde desejo em realidade.

Barriga de lesma

O capitão tem uns lances que o colocam na expressão antiga "teimoso como uma mula" - quando ela empaca nem guindaste a remove do lugar. Foi o caso de recusar auxílio da Argentina às vitimas da Bahia. Pior para ele, porque depois dessa seu prestígio naquele estado e na região como um todo está mais baixo que barriga de lesma. Tudo por teimosia ideológica.

Enquanto isso...

O PT já elaborou sua estratégia para tornar Lula um bom moço e amigo das leis. Insiste que Lula foi inocentado nos julgamentos da Lava Jato. Na na ne ni na não. As provas foram anuladas por questões técnicas pela competência dos seus advogados. É a velha técnica goebbeliana da mentira contada tantas vezes que vira verdade. Mas continua sendo uma mentira.

Vida dura

Um político gaúcho de renome nacional tratou de alertar seus amigos que até fevereiro ficará em uma das mais famosas praias do Estado, avisando que não abre mão do descanso nem para ir a aniversários e casamentos. Compreensível. Só de presentes estes profissionais devem gastar um belo dinheiro. É o custo festa. Muito eleitor quer tê-los no evento como padrinho. Político sofre...

Negócios da China

Há seis anos, a bolsa chinesa veio abaixo e arrastou com ela as bolsas mundiais, inclusive a brasileira. Causou um enorme rebuliço, mas como em outros terremotos financeiros, o império chinês deu a volta por cima. Terra arrasada nos mercados deixa espaço para novo ciclo de crescimento.

Por falar em China...

...as transações comerciais entre o Brasil e o colosso oriental são superiores a US$ 41 bilhões, três vezes mais do que com os Estados Unidos. Eles precisam de nós, especialmente da soja, e nós precisamos deles.

Motoboy sem moto

Um supermercado do Rio de Janeiro está entregando compras para seus clientes por drones terrestres que se orientam por georientação. Por enquanto ainda não dá para entregar rancho, mas chegaremos lá. O próximo passo serão os aplicativos de comida.

Estufa antiga

O sentimento geral é que o calor reinante é coisa de agora, mas não é nada disso. Há exatos 50 anos, os jornais gaúchos registravam uma onda de calor fora do comum na Argentina, a tal ponto que só em Buenos Aires morreram 103 pessoas por problemas de saúde derivados da temperatura extrema.

As estações de Voltaire

O velório do historiador e professor Voltaire Schilling foi no Memorial do Rio Grande do Sul. Um violinista executou um trecho de As Quatro Estações, de Vivaldi, e a Bachianas Brasileiras número 5, de Heitor Villa Lobos. Como alguém disse no velório, nas aulas ele falava da História como se fosse parte dela. E fazia mesmo.

Nova bronca no ar