Novas paisagens

O sol de Xangri-Lá tem companhia. Os aerogeradores da Honda Energy serão uma constante nesta e em outras regiões do Rio Grande do Sul. Vento e sol em excesso podem causar estragos, mas também fornecem energia elétrica para nosso dia a dia.

Voltaire Schilling

Faleceu aos 77 anos o professor e historiador Voltaire Schilling. Este o Rio Grande conhecia por seu notável saber. Para o colunista, o passamento dele é particularmente doloroso, eis que era uma amizade de 56 anos. Homem de notável senso de humor e fina ironia, lhe bastavam algumas frases para captar a atenção e simpatia de todos.

Duas vias I

Vai crescendo entre analistas eleitorais a convicção de que a presidência da República vai mesmo ser disputada por apenas duas vias, Lula e Bolsonaro. A página gostaria de acrescentar um "por enquanto". É bem verdade que nenhuma das candidaturas postas além da dupla infernal consegue sair do chão.

Duas vias II

Um candidato novo e forte talvez tenha sido um sonho de verão. Pode ser que um dos nomes listados suba nas pesquisas, mas a chance de isso acontecer vai diminuindo. Por enquanto. O porém de sempre é a saúde de Jair Bolsonaro, embora os médicos digam que ele não corre risco de vida.

O que acontece com o capitão

O presidente da República tem o que se chama de "ventre congelado", por múltiplas intervenções sobre o peritônio. As crises de sub oclusão ocorrem a qualquer momento aleatoriamente e podem repetir-se 10, 15 vezes ou mais. Quem assim o diz é o médico cirurgião Luiz Pereira Lima, professor titular da área em questão.

Trabalho de bastidor

Nelson Jobim (MDB), ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro da Defesa dos governos Lula e Dilma, ex-ministro da Justiça e atual responsável por Relações Institucionais do Grupo BTG Pactual, estaria trabalhando pró-Lula informalmente junto ao mercado financeiro. A informação é do jornalista Ricardo Noblat.

Capitanias hereditárias

Pelo menos oito partidos vão mudar de presidente neste ano, o que não muda nada, salvo uma ou outra exceção. Remete ao livro "O Leopardo" (Il Gattopardo) de Tomasi di Lampedusa, quando o Príncipe diz ao seu filho que tudo deve mudar para continuar a mesma coisa.

Sob nova direção

Tomou posse ontem a nova diretoria da OAB/RS, que tem como presidente o advogado Leonardo Lamachia, cujo irmão Claudio já presidiu a Ordem gaúcha e nacional. É uma tradição de vencedores. A chapa da situação fez 62% dos votos.

Tão alegres que viemos...

De acordo com a revista Trip, nos Estados Unidos já existem mais youtubers (você transmite, ou seu canal) do que psicólogos e dentistas. Porém, a versatilidade da internet e a dimensão que os ganhos advindos dela proporcionam escondem uma realidade frustrante para os jovens sonhadores. O mercado não pode absorver mais produtores de conteúdo.

Bala de festim

Ideia criada durante o governo Dilma Rousseff (PT, 2011-2016), o trem-bala entre Rio de Janeiro e São Paulo, semelhante ao francês TGV (Train de Grand Vitesse, trem de alta velocidade), foi sepultado antes de nascer. Os brasileiros já se contentariam com a ampliação da malha ferroviária, capaz de suportar trens sem sonho de velocidade de Fórmula 1.

Fim da era da cueca

No apagar das luzes do ano passado, o presidente Bolsonaro sancionou o marco legal do câmbio. Todos os brasileiros poderão levar US$ 10 mil nas viagens ao exterior. Para os políticos corruptos, é um alívio. Não precisam mais esconder dinheiro na cueca. Se for mais de US$ 10 mil, bota a família e os amigos a viajar. Depois eles se acertam.

Confie desconfiando

Um velho provérbio diz que no futuro saberemos que os especialistas estavam errados. No mercado financeiro e bursátil, pelo menos três grandes instituições erraram feio nas previsões sobre o Ibovespa. Disseram em maio de 2021 aos seus clientes que o índice chegaria entre 138 mil e 151 mil pontos. Fechou a 104 mil.

Coisas que não se entende I

A gripe H3N2 parece ser mais perigosa e mortal que a Ômicron. Nem por isso ninguém fala em fechar tudo de novo e recomendar que se fique em casa. Nem há um alarido de fim de mundo na mídia. Se um ET descesse aqui, chegaria à conclusão de que o fim do mundo está próximo. É um estado cínico de piorar o que não está bom. É a doença do catastrofismo.

Coisas que não de entende II

Falar na gripe H3N2 resulta em resmungos, falar na variante do coronavírus parece a volta das trombetas bíblicas de Jericó, mesmo que os sintomas sejam leves. Perdemos a serenidade. O alemão tem uma termo que resume tudo, schadenfreude, a alegria pela destruição. Parece ser o caso. Entrementes, os casos com Ômicricon caíram 30% em uma semana no berço do bichinho, a África do Sul.

À vontade do freguês

Em meados de 2021, a página registrou que não demoraria muito para que surgissem tantas vacinas contra a Covid que poderiam até ser compradas em farmácias. Não chegamos a este ponto, mas é prodigioso o número de novos imunizantes, sem falar que 137 estão em estágio clínico e 190 em pré-clínico.

Caturritas de hospício

São as pessoas assim chamadas que não conseguem falar baixo em ambientes fechados. Seu habitat preferido são restaurantes, onde se manifestam de forma ruidosa tal que importunam outros comensais. Quando nos celulares, se manifestam em volume tal que o interlocutor quase as consegue ouvir de viva voz. É uma praga urbana.

Segurança de voos