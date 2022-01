Demorou, mas veio a desoneração da folha até 2023

O presidente Jair Bolsonaro deixou para o último dia de 2021 a sanção da desoneração da folha até 2023. Publicada no Diário Oficial de 31 de dezembro, a medida ajuda diversos setores importantes da economia - no caso dos calçados, as indústrias seguirão recolhendo 1,5% da sua receita bruta interna, invés dos 20% sobre a folha de pagamentos de seus funcionários. Com isso, será possível manter os 37 mil postos de trabalho criados ano passado. A avaliação é da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

Tecnologia

A Vero, do Banrisul, lançou o Vero Conecta - Apps. A solução permite que as empresas se integrem à Vero para efetuar vendas com cartões diretamente em seus aplicativos, aceitando pagamentos com os cartões Visa, Mastercard e Elo, na modalidade crédito à vista, e também Banricompras e BanriCard, na modalidade débito. O Vero Conecta é o único gateway do mercado com todas essas bandeiras.

Energia salgada

Mal virou o ano e já vai doer o bolso. Devido aos altos custos das medidas emergenciais para evitar apagões, as distribuidoras cobram urgência para a estruturação de um anunciado socorro, via decreto do presidente Jair Bolsonaro. O texto é fundamental para a criação da "Conta Escassez-Hídrica". Segundo apurou o Estadão, a previsão é de que a discussão seja finalizada apenas em março.

Investimento

Comprar imóveis como ativos reais é a sugestão de investimento de Diogo Suder para se fazer frente à volatilidade do ano eleitoral que se aproxima. A preferência deve ser por unidades residenciais de dois ou três dormitórios, com metragem a partir de 50m². Embora os imóveis menores sejam sempre associados a investimento, o diretor da Suder Negócios Imobiliários justifica a especificação: "Os abaixo de 50m² costumam ser utilizados para aluguéis de curta temporada, e poderão ficar sem demanda em 2022".

Preços em alta

fotos no Atacadão matéria do caderno Empresas & Negócios sobre atacarejo. - Varejo - Atacado - Supermercados - Compras - Mercados

/ANDRESSA PUFAL/JC

A velha regra "ano novo, preço novo" deve voltar com força por causa da herança inflacionária de 2021. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) bateu dois dígitos - 10,74% acumulado em 12 meses até novembro - e acendeu o sinal de alerta para empresas, escolas, profissionais liberais, prestadores de serviços, entre outros, reajustarem seus preços pela inflação, a fim de atenuar perdas acumuladas nos últimos meses. A inércia inflacionária, como é conhecida entre os especialistas o mecanismo de aumentar os preços hoje de olho no retrovisor, deve responder pela metade da inflação de 2022, segundo cálculos do economista do Credit Suisse Lucas Vilela.

Economia criativa

Foram divulgados os dados do Painel de Dados do Observatório Itaú Cultural sobre o desempenho da economia criativa no terceiro trimestre de 2021, segundo o qual as vagas em todo o País cresceram 14% frente ao mesmo período no ano anterior. Especificamente no Rio Grande do Sul, no mesmo período de julho a setembro de 2021, o crescimento foi de 22%, com a criação de 80,1 mil vagas.

Laticínios

O empresário Calisto Tanzi, fundador da Parmalat, morreu aos 83 anos, em Parma. Ele sofria de pneumonia. Tanzi transformou uma pequena empresa familiar de leite na potência Parmalat, para mais tarde vê-la definhar em uma das maiores falências da Itália.

Calor chegou com força

Conforme a Metsul, uma brutal onda de calor marca este começo de ano no Centro da América do Sul. O calor é mais extremo no Centro e no Norte da Argentina, Paraguai e no Sul do Brasil com marcas que em alguns pontos dos países vizinhos estão atingindo durante a tarde valores excepcionalmente elevados de 45ºC a 47ºC, mais comuns durante o verão do Oriente Médio. Não chegamos a tanto, mas o domingo em Porto Alegre teve marcas de 40º nos termômetros dos carros.

Sem chuva, a soja sofre

A escassez de chuva no Rio Grande do Sul dificulta um avanço expressivo na semeadura da soja. Até sexta-feira da semana passada, o plantio alcançava 93% da área estimada. De acordo com o Informativo Conjuntural produzido da Emater/RS-Ascar, do total plantado, 90% está em fase de germinação ou desenvolvimento vegetativo e 10% em floração.

Fazer o bem

A RGE segue transformando o cenário energético de hospitais da sua área de concessão por meio do Programa RGE nos Hospitais. Neste mês de dezembro foram sete instituições beneficiadas totalizando um investimento superior a R$ 3,5 milhões por parte da distribuidora. As cidades beneficiadas foram Venâncio Aires, Santa Maria, Vera Cruz, Jaquirana, Não-Me-Toque, São Francisco de Paula e São José dos Ausentes.

IR 2022 - aí vem ele

Mal vira o ano e os brasileiros já começam a pensar na entrega do Imposto de Renda - que, tradicionalmente, termina no fim de abril. Em fevereiro as empresas começam a emitir os comprovantes para os funcionários e aí a corrida não para mais.

Essa é de cair o queixo

Segundo a Bloomberg, os bilionários ficaram US$ 1 trilhão mais ricos em 2021 em meio à crise da Covid. A fortuna somada das 500 pessoas mais ricas do mundo aumentou em mais de US$ 1 trilhão (R$ 5,57 trilhões) no ano passado. Dez fortunas superam a marca de US$ 100 bilhões (R$ 557,9 bilhões). No topo está Elon Musk, da Tesla, que ficou US$ 114 bilhões mais rico, totalizando US$ 270 bilhões.

Pix, da sinaleira à Igreja