Chuva, onde andas?

O ano que começou tão bem para o agronegócio termina tão mal para pequenos, médios e grandes produtores de milho. Quem tem água e equipamento de irrigação sairá no lucro, ainda mais com a quebra da safra. Quem não tem, colherá tristeza.

O capote do Eugênio

O Rio Grande do Sul é um estado cheio de sotaques com dificuldades para falar o português correto. Nós tivemos nos anos 1970, um jornalista político de origem italiana que falava senador Pedro Simão e deputado Algir Lorenzão. Quando o sobrenome terminava em "ão", saia ""om" e vice-versa. Para os nascidos nas colônias alemãs o problema era maior. Certa vez um empresário com um pé na colônia contou em roda de chope que mudara de praia. - Cansei daqui. Agora veraneio em Pombinhas. - Bombinhas - corrigiu um corajoso. - Mas o que foi que falei? Pombinhas, ora! Mas era na política que o sotaque alemão mais causava estragos. O hoje PP ou Progressistas foi PDS e antes foi PPB, porém vitimado pela mortalidade infantil. Quem teve essa ideia seguramente entendia nada de alemão e da dificuldade no P e B, habitualmente trocados. Alemão da COLONHA só não troca uma pela outro quando esto juntos, daí que PP ou BB não tem erro. Já o R era problema. Mas PPB, nossa mãe, foi um desastre vernacular teuto. Quando os caciques anunciaram essa possibilidade, eu logo pensei, isso não vai dar certo. Tirei a dúvida com o Oswino, cabo eleitoral que entendia tudo de política no interior germânico. - Diz cá uma coisa. Como se fala o nome do teu novo partido? - Bebepê. - Peraí. É pepebê. - Erado. É bebepê. Também teve o caso do velho Eugênio Gasparotto, figura dos anos 1970 com vasta cabeleira branca, sempre elegante de terno e gravata importada, que vendia panos finos do Dabdab. Certo dia tentou vender um tecido para sobretudo, ou capote e capotão para o polaco Pedruva. Este correu o tecido entre os dedos. Fez um muxôxo de desconsideração: - Capotom com esta cor non, já tenho um capotom marrão.

Brasil, capital New York

Mais um leitor indignado com o excesso de termos em inglês. Seu relato: "É lamentável a quantidade de palavras que os entrevistados e os colunistas estão colocando em suas matérias que comecei a usar um dicionário de inglês/português para me auxiliar. Isso tudo, num país em que a maioria das pessoas não conseguem ler e escrever seu próprio idioma".

Um ano de concursos I

Os concurseiros devem se preparar para grandes concursos públicos previstos para 2022. A expectativa é a de que, com o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2022 aprovado, as principais áreas do serviço público, como administrativa, fiscal, saúde, militar, policial e tribunais, abram milhares de vagas para todas as esferas políticas.

Um ano dos concursos II

No texto aprovado estão previstas 33.208 vagas para concursos públicos em 2022, sendo 4.263 delas a partir da criação de novos concursos e 28.945 para provimento (chamada de aprovados em concursos que estão abertos ou a partir de novos concursos). Segurança e estabilidade no emprego atraem mais que os ganhos.

Brasileiro, profissão esperança

Para muitos, não existe ano velho nem ano novo, apenas o longo ano da vida. Para outros, a maioria, a virada da folhinha carrega esperança e deixa para trás a desesperança. O que a página deseja aos leitores e pelo menos a cesta básica de um Brasil melhor.

Em busca do tempo perdido I

O aplicativo está divulgando para seus usuários um interessante retrospecto sobre as viagens de 2021. Fornece a quantidade de horas das viagens e dentro dos carros (dá um susto), dia da semana em que mais usou o serviço, quilometragem percorrida (outro susto), marca de carro mais usado e até o nome mais comum dos motoristas. No caso do colunista, foi Diego.

Em busca do tempo perdido II

O balanço das horas de determinadas situações de vida podem não impressionar na conta do dia, mas uma vez anualizadas tem o poder de dar choque. Passar 72 horas dentro de um carro é uma, percorrer mais de 12 mil quilômetros em 12 meses é outra. Em termos de existência, passamos um terço da nossa vida dormindo. Nem por isso a insônia é uma benção.

Serviço bem feito

Nos últimos tempos a ação das polícias tem chamado atenção pela eficiência no combate ao crime. No caso da Brigada Militar, a resposta ao assalto do carro forte em Guaíba e posterior resgate do dinheiro subtraído e o confronto mortal com assaltantes e prisão de outros, foi uma façanha. Para os homens da lei, foi apenas mais um dia.

Finalmente

A volta do atendimento presencial no Procon Porto Alegre será em 15 de janeiro e ocorrerá apenas por agendamento, com suporte técnico da Procempa. Mas o órgão deveria ser mais proativo com os reclamantes.

Banco em libras

O Itaú Unibanco anuncia sua nova central de atendimento em libras para os clientes com deficiência auditiva que moram no Rio Grande do Sul. O sistema possibilita o contato com o banco por meio de chamada de vídeo, e o acesso é feito pela área logada no site oficial do Itaú, no menu ajuda.

