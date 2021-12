Sonho beneficente

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O 34° Sonho de Natal de Canela está desenvolvendo, desde 22 de outubro, uma campanha de arrecadação de alimentos. Com todas as atrações gratuitas, a Secretaria de Turismo e Cultura pede a doação de alimentos nos espetáculos realizados no Teatro Municipal. Na ação beneficente, foram arrecadados aproximadamente 1.400 quilos de donativos.

Ponte no Ibicuí

O presente de fim de ano para os moradores da região da Fronteira Oeste foi a homologação com o resultado final da concorrência pública para a construção da ponte sobre o Ibicuí, entre Uruguaiana e Itaqui, na BR-472. O Consórcio Nova Ponte Ibicuí venceu a concorrência e investirá pouco mais de R$ 118 milhões na nova estrutura. O senador Luiz Carlos Heinze (PP) trabalhou no processo.

Escape fluvial

O assalto a um carro-forte em que os criminosos fugiram de lancha é daquelas ações em que se pergunta por que não tiveram a mesma ideia ao longo dos anos com toda orla à disposição.

Táxi fluvial

Dependendo da demanda, que a página acha que já existe, quem sabe algum empreendedor cria o serviço de barco-táxi no Guaíba, extensivo aos afluentes? Especialmente pela proliferação de condomínios na Zona Sul. Imagina a redução de tempo em relação ao trajeto aos bairros de carro.

Briga de cepas

Na contramão do alarido sobre os perigos catastróficos, pesquisa feita na África do Sul, onde a ômicron tem registro de nascimento, mostram que a cepa pode aumentar a imunidade contra a perigosa variante Delta para quem já foi vacinado. Não chega a ser novidade. Há semanas a página registrou estudo semelhante feito na Europa. Já a OMS diz que o perigo ainda é grande.

Fúria rotativa I

Na alternância de ataques ao pré-candidato Sergio Moro, agora chegou a vez do Tribunal de Contas da União: o ministro Bruno Dantas intimou a empresa de consultoria onde Moro prestava serviços a informar como foi a relação profissional. Moro virou a Geni, todo mundo joga pedra nele. É de se perguntar porque tanta fúria.

Fúria rotativa II

Até parece que ele ponteia as pesquisas, o que não é o caso. Os ataques orquestrados contra o ex-juiz permitem duas conclusões. Ou temem uma decolagem mais abrupta ano que vem ou são contrariedades por sua atuação na Lava Jato, inclusive por ter rompido o propinato e corrupção no Executivo e Legislativo.

Posse no Simers

O ato de diplomação e posse da nova diretoria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) para o próximo triênio será realizado neste sábado, 1 de janeiro, às 19h. Marcos Rovinski é o presidente.

Abriram a porteira

Desta vez é o próprio ministro Paulo Guedes que faz um alerta ao chefe: o aumento dos servidores poderá quebrar o governo, avisa, comparando os recentes aumentos dos policiais ao episódio de Brumadinho. É preciso saber se foi reajuste ou se foi aumento, o que subentende correção acima da inflação, por isso, represá-los sempre foi má ideia, inclusive nos preços dos combustíveis, como em governos anteriores.

Os perpétuos I

Boa lembrança do jornalista Carlos Brickmann (www.chumbogordo.com.br). "Renan Calheiros era inimigo de Collor, ajudou a elegê-lo presidente, foi ministro de Fernando Henrique, apoiou Lula (e foi condecorado por ele) e, de 2005 para cá, foi três vezes presidente do Senado".

Os perpétuos II

Do mesmo colunista: "O Brasil pariu uma horda de analfabetos que, se não estivessem na política, não seriam capazes de ensinar uma única e mísera coisa sequer". Acertou na mosca. Dá para dizer que se qualificaram para safadezas. Óbvio que a maior dos parlamentares não são dessa laia.

Contabilidade Uber

O aplicativo está divulgando para seus usuários um interessante retrospecto sobre as viagens de 2021. Fornece a quantidade de horas das viagens e dentro dos carros (um susto), dia da semana em que mais usou o serviço, quilometragem percorrida (outro susto), marca de carro mais usado e até o nome mais comum dos motoristas. No caso do colunista foi Diego.

Sem Pierrot nem Colombina

Cancelar o Carnaval enquanto o coronavírus e seus filhotes estão por aí é medida prudente. Só que não existe remédio sem efeito colateral. Segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o Carnaval de 2020 movimentou cerca de R$ 8 bilhões na economia brasileira, o maior valor desde 2015.

Faltou dizer