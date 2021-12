Ecos do Natal

O pedido do menino Lucas Cauã Machado Klereng, 10 anos, foi atendido na noite de sábado, 25 de dezembro, pelo Papai Noel Radical do 34° Sonho de Natal de Canela. Ele queria ver o Bom Velhinho descer de rapel pela torre da Catedral de Pedra. E viu. O menino faz tratamento contra o câncer no Hospital da Criança Santo Antônio da Santa Casa de Porto Alegre.

Historinhas da cidade

Consumidora foi a uma loja no Centro comprar uma cafeteira. O preço era R$ 100 à vista. Sem condições, perguntou quanto iria o valor se pagasse em duas vezes no cartão. Caiu de costas. - Duas de 84 reais - falou o vendedor. - Mas isso é um absurdo! - Veja. Ela é elétrica - respondeu o vendedor. É, pode ser. Talvez uma cafeteira manual custasse a metade. E a quase-cliente finalmente descobriu porque não interessa a certo tipo de comércio vender à vista.

Sai dessa, malandro

Em tese, o Judiciário julga o passado, o Legislativo o futuro e o Executivo arruma o presente. Mas não no Brasil. O Judiciário legisla, o Legislativo, incapaz de resolver internamente seus problemas, pede penico para o Judiciário e o Executivo tropeça nas próprias pernas. Não bastasse esse samba louco dos três poderes, um grupo de deputados-alfa chamado Centrão chantageia o Executivo e é vice-presidente do Brasil. O presidente é o Supremo.

Político padrão

Em regra com suas exceções, o eleitor brasileiro gosta de político malandro. Se ele é bem ou mal intencionado, a gente vê depois.

Por falar em cepa...

...o queridinho do momento é o vírus H2N3. É tal a ênfase que passa a ideia de torcida pela doença. Já a coitada da pneumonia ninguém curte nem diz a quantas ela anda. Sejamos francos: os holofotes só estão assustados nestes dois vírus.

De muda

A prefeitura vai se mudar para o antigo prédio da Habitasul, na Siqueira Campos, incluindo o prefeito Sebastião Melo. Causará um enorme prejuízo logístico para os trocentos movimentos de protesto ruidoso que costumavam atuar no Paço. No novo lugar não tem esse espaço. Nem público para ouvi-los.

De volta à planície

De vez em quando os deputados descem o Olimpo da Assembleia Legislativa e dão uma conferida no Centro Histórico. No caso do líder da bancada do PTB, deputado Aloisio Classmann, também aproveitou a visita para dar um brilho nos sapatos pelas ágeis mãos do engraxate Paulo Lopes.

Vacina, não vacina, vacina...

Se os secretários da Saúde, os médicos do Ministério da Saúde e imunológicas não têm posições coincidentes sobre a vacina em crianças de cinco anos, como os pais poderão tomar a decisão de vacinar ou não vacinar?

Daltro Franchini

Morreu o publicitário Daltro Franchini, um dos principais nomes da propaganda gaúcha e brasileira nos 1970 a 1990. Foi presidente da ABAP, presidente do primeiro Festival de Publicidade de Gramado, foi presidente da Símbolo Propaganda, uma das maiores do mercado do RS.

Faltou dizer

No geral da cobertura da Covid, poucas publicações mostram o avanço da cepa ômicron informando a taxa de letalidade. Fica a impressão de que pegou, morreu. E é impressionante o avanço da nova cepa no mundo enquanto que no Brasil nem sinal amarelo apareceu. Carece de explicação mais objetiva, se é efeito da vacinação mais recente que em outros países ou a onda ainda não chegou.

Delírios do cafezinho I

O passatempo preferido das rodas de cafezinho ou de chope parece ser simular possíveis quadros para a eleição. Tem de tudo que se possa imaginar, inclusive viagens na maionese. Na maioria de rodas de chope, molhar as ideias não foi uma no ideia. Quando é apenas café, clareia o quadro. Em uma dessas rodinhas em cafeteria da rua Dinarte Ribeiro, no Moinhos de Vento, surgiram alguns seguinte cenários.

Delírios do cafezinho II

Caso o segundo turno seja disputado entre a Lula e Sérgio Moro, para quem irá a recomendação de votos de Jair Bolsonaro? E uma variante utópica seria ter Ciro Gomes como vice de Lula, teria chance? No primeiro caso, é justo pensar que Bolsonaro gostaria que os dois se estrepassem. Quanto ao instável Ciro Gomes de vice, nenhum candidato gosta de ter um vice sombra ingovernável. Ainda mais Lula, que de burro não tem nada.

O visionário

Como sempre essa época do ano pululam os videntes, na maioria da espécie "araque". Um deles prevê que Jair Bolsonaro não terminará o mandato. É o mesmo que previu que Lula morreria em 2020 e antes "acertou" na reeleição do petista. Cá entre nó, até alguém com uma lâmpada queimada acertaria na reeleição de Lula.

Antes só...

..que mal acompanhado. Um grupo a ser mensurado optou por ficar na bolha. Não querem mais saber do Brasil especialmente nos telejornais. É um público que cresce principalmente na classe média alta e profissionais liberais. Os motivos são óbvios e remetem à música Samba de Uma Nota Só.

Troca-troca