Obras avançam na Zona Norte de Porto Alegre

Diversos empreendimentos imobiliários espalhados pelos bairros Três Figueiras, Jardim Europa, Chácara das Pedras e Boa Vista somam R$ 717 milhões em investimentos. Todos têm como eixo principal a avenida Nilo Peçanha, que corta boa parte dos bairros onde estão saindo 12 obras prioritárias. Recentemente, a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) autorizou as obras do condomínio residencial da construtora Melnick na avenida Nilo Peçanha, esquina com a rua Tomaz Gonzaga, no entorno da Unisinos (foto acima) - onde fica o já conhecido Nilo Square. O empreendimento terá iniciativas de construção sustentável, como fachada ativa.

Pós-Natal...

...nem bem sobrevivemos à comilança de perus, salgadinhos e doces do Natal, em menos de cinco dias teremos outra: a do Ano-Novo. Pelo jeito 2022 começará com muita gente querendo deixar para trás o peso que ganhou em 2021.

Três dormitórios

Ainda na área da construção civil: impulsionada pela pandemia de Covid-19, uma tendência ganhou força no mercado imobiliário de Porto Alegre: a demanda por apartamentos com três ou mais dormitórios. O diretor de Operações da Foxter Cia. Imobiliária, Fernando Erhart, explica que Porto Alegre recebeu uma nova safra de produtos imobiliários, com diferenciais como plantas flexíveis e áreas abertas para melhor aproveitamento da luz natural, em resposta às mudanças provocadas pela pandemia. "A casa passou a ter usos distintos e ganhou ainda mais importância na rotina das famílias", explica.

Energia

A RGE finalizou, recentemente, obras de modernização na rede elétrica de Cruz Alta, aumentando a robustez e a confiabilidade do sistema de distribuição de energia. A empresa executou em 2021 melhorias que representaram investimento R$ 1,25 milhão.

Natal também para eles



HALDER RAMOS/DIVULGAÇÃO/JC

O Papai Noel visitou os animais do Gramadozoo na véspera do Natal. Nas ilhas das fêmeas de macaco-aranha, o Papai Noel chegou de barco e foi recebido com certa desconfiança. Sem fazer cerimônias, as macacas abriram os pacotes de presente com banana, cenoura, pepino, ração e folhas verdes. Quem também não demorou para atacar os pacotes foram as onças-pintadas. Após a saída do Papai Noel, os felinos foram soltos no recinto e devoraram os presentes que estavam recheados de carne.



Finanças

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o seu braço do setor privado, o BID Invest, irão fechar 2021 com US$ 19,5 bilhões em novos financiamentos para a América Latina e o Caribe, tendo ajudado os países a se recuperar da pandemia e a iniciar uma era de crescimento sustentável e inclusivo.

Ela, de novo

Mal começou o verão e os próximos meses poderão castigar ainda mais as lavouras do Estado, como mostrou reportagem do JC publicada na sexta-feira. São os efeitos do fenômeno La Niña. No milho, a perda já chega a quase 30% do plantio em algumas regiões gaúchas, conforme levantamento da Fecoagro.

Solidariedade

As comunidades de Triunfo, Nova Santa Rita e Rio Grande foram contempladas com 507 cestas básicas distribuídas pela Braskem. A ação integrou a campanha Natal Solidário da Braskem, que busca fornecer apoio às comunidades no entorno das unidades da companhia.

Desmond Tutu

Ao lado de Nelson Mandela, o arcebispo Desmond Tutu foi a mais conhecida figura da luta da África do Sul contra o apartheid. Sua contribuição para a transição do regime segregacionista branco para uma democracia racial foi imensa. Ele faleceu na madrugada deste domingo, aos 90 anos, devido a um câncer.

Volta do cinema

No mundo todo, chega a US$ 1 bilhão a bilheteria do filme Homem-Aranha: Sem volta para casa, novo título do herói aracnídeo que chegou aos cinemas. Aqui no Brasil, o longa da Sony segue liderando também e ajuda levar o público de volta para as salas escuras. Aos poucos, o setor vai retomando os trilhos. É um alento para um segmento que sofreu tremendamente durante a pandemia.

Unicórnios

A ascensão dos "unicórnios" brasileiros, como Nubank, Pagseguro e iFood, tem criado um efeito virtuoso no mercado. Quanto mais sucesso essas empresas alcançam, mais investimento as demais startups recebem. Entre 2020 e 2021, o número de investidores que colocaram dinheiro em startups no Brasil subiu 34%, de 404 para 544 - o maior crescimento absoluto desde 2007, segundo a plataforma de inovação Distrito.

Nova Carlos Gomes

Um das áreas que mais crescem em Porto Alegre, a região da avenida Tarso Dutra - também conhecida como Nova Carlos Gomes - ganhou um novo empreendimento, o Float Residences. A construção da Cyrela Goldsztein se destaca pelas linhas retas mas anguladas, dando sensação de amplitude. São 246 apartamentos, sendo que 153 já foram comercializados - as áreas variam entre 43 e 99 metros quadrados.

Boa causa

O Gabinete da Causa Animal de Porto Alegre abre amanhã o cadastro para interessados em solicitar a castração gratuita de cães e gatos (machos e fêmeas). Os pedidos devem ser feitos exclusivamente via protocolo, pelo telefone 156. O cadastramento será feito até o limite de 700 protocolos, sendo que cada pessoa pode solicitar a castração de até cinco animais (com o limite de até três fêmeas).

Saúde

Fabricante gaúcha de equipamentos para o setor de estética e dermatologia, a Medical San, de Estrela, registrou em 2021 sua maior curva de crescimento, ganhando market share, liderança nacional na produção de equipamentos para criolipólise e projeta para o próximo ano sua expansão internacional para os mercados europeu e americano, com sua linha completa de produtos. A empresa atingiu a marca histórica de R$ 84 milhões de faturamento neste ano.

