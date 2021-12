Show de luzes e música de Natal

O shopping Iguatemi Porto Alegre recebeu a Orquestra Jovem Theatro São Pedro, em apresentação temática de Natal. As crianças e jovens do grupo são educandos do projeto social e musical Vida com Arte, iniciativa do Theatro São Pedro.

Em dobro, uma vez

Os sóbrios alemães festejam dois dias de Natal, 25 e 26, mesmo quando cai em fim de semana. A explicação é para dar um dia de Natal também para quem trabalha no dia 25. Mesma coisa na Páscoa.

Uma morte em combate

Pequeno, mirrado, na faixa dos 60 anos que pareciam 80, o Baiano falava e caminhava se arrastando, perpetuamente cansado. Um boy da terceira idade, digamos assim. Pagava as contas, trazia dinheiro do banco, fazia esse tipo de serviço para a turma dos bares do Centro de Porto Alegre. Levava horas no ir e vir. Às vezes, por tanto tempo que até esquecia algumas tarefas. Então dava um tapa na testa e dizia "Poxa!". Ele arrastava o "o", uma câmera lenta auditiva então se ouvia "poooooxa". Certa tarde, o Baiano entrou no bar Pelotense e apoiou um cotovelo no balcão de mármore de Carrara. Já vinha cansado. Cadê o Zé? A Mesa Um tinha que dar a ele a má notícia. O Zé parecia uma diligência Wells Fargo em filme de faroeste B, o cocheiro tocando a toda e parando para trocar os cavalos e então recomeçar a louca corrida rumo à flechada que mataria a ele ou ao co-chocheiro. Só que o Zé não trocava cavalos, ele bebia. Corria loucamente de bar em bar e reabastecia. Faltava-lhe tempo para ir ao banco, coisa em que Baiano era craque. A gorda gorjeta era o prêmio diário. O Zé tinha duas coisas grandes: a conta bancária e o coração. Na noite anterior, o Zé saiu do Pelotense meio que se arrastando e pegou o táxi que, como sempre, deixou-o na calçada oposta a do seu prédio, no bairro Independência. Ao atravessar a rua, não viu a chegada traiçoeira de um Corcel assassino, que o jogou quase na altura da copa de um jacarandá. Quando aterrissou no asfalto já tinha fechado o Livro da Vida. Morto em combate. Contaram a triste história para o Baiano. Chorar ele não chorou, mas foi um golpe duro. Ficou na mesma posição por algum tempo, olhar perdido, quem sabe lembrando sua meninice na Bahia, dos tempos em que ele e todos nós achávamos que éramos imortais. Seus olhos então voltaram ao ano de 1976. Trocou de cotovelo no mármore do balcão do estabelecimento do seu João Mariano, deu um suspiro e emendou nele um gemido longa metragem. Lá se foi meu INPS...

Meio a meio

Só os partidos que serão aliados de Lula e Bolsonaro nas eleições 2022 receberão R$ 1,7 bilhão do Fundo Eleitoral. A se confirmarem as atuais coligações, esse Grenal dá empate. A de Lula teria R$ 878 milhões e a do capitão ficaria com R$ 870 milhões.

Voto provisório I

As diversas pesquisas eleitorais mostram grande discrepância entre si quando se trata de simulações. Enquanto o Datafolha diz que Lula venceria no primeiro turno, o PoderData mostra Lula com 40% e Bolsonaro com 30%. Portanto, teria que disputar o segundo turno. E, neste cenário, o ex-presidente venceria com folga.

Voto provisório II

Pelo trabalho do PoderData, todos os adversários somados teriam 49% no primeiro turno. Neste ponto, abre-se um universo de possibilidades com um detalhe, o de que tudo é o momento do Natal de 2021 e não outubro de 2022. Quanto ao eleitor, há um percentual desconhecido de voto provisório. Por isso as pesquisas erram.

Natal gordo I

Nesta semana, Alexandre Grendene e Nora Teixeira confirmaram a doação de mais R$ 20 milhões para a conclusão do hospital que leva o seu nome. Com mais de 60% das obras civis concluídas, a oitava unidade do Complexo Santa Casa no Centro Histórico de Porto Alegre começa a contagem regressiva para sua inauguração em 2022.

Natal gordo II

Com mais este aporte, o casal Grendene totaliza R$ 80 milhões, depois da doação inicial de R$ 60 milhões, em fevereiro de 2019, que proporcionou a viabilização do projeto e o início das obras.

De volta ao Treviso I

Um dos mais badalados restaurantes da Porto Alegre até os anos 1970 foi no Treviso, no Mercado Púbico, praticamente 24 horas por dia, com breve pausa às 7h da manhã para limpeza. Naturalmente, atraía artistas locais e visitantes, mulheres belas, casais casados e casais não casados. Na alta madrugada, curava-se ressaca com uma canja fenomenal.

De volta ao Treviso II

O prato era enriquecido com uma cucharra de ovo nonato, pois o Mercado tinha até galinha viva. Ao abatê-la, retiravam os ovos ainda em formação, daí o nome. O preço dos pratos com frango era pouco abaixo dos pratos com carne. Frango era muito caro na época. Pobre quando come galinha, um dos dois está doente, dizia-se, alusão à canja servida nos hospitais.

Mapa da mina

A página publicou, na quarta-feira, foto da imensa área verde, pomar e parreiral dos capuchinhos no Morro Santo Antônio, na rua Paulino Chaves, 291. Caso alguém queira entrar em contato para agendar eventos ou usar a pousada ligar para (51) 3223.2800, com o frei Romanini.



Recesso geral