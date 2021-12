A conciliação tem sido a tônica para solucionar conflitos não só entre a administração pública e os administrados, como também para desatar nós históricos da cidade. Por isso, a prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a OAB/RS, investiu na formação de mediadores, e eis a primeira turma. Porto Alegre foi a primeira capital a implementar a mediação como política pública, com a criação, em 2016, da Central de Conciliação Procuradoria-Geral do Município.

De carro ou a pé...

A grande movimentação das pessoas nas ruas da Capital atrai os inimigos do alheio em escala preocupante, o que deve continuar hoje e amanhã. Além dos assaltantes, os chamados descuidistas aproveitam qualquer vacilo para subtrair objetos, carteiras, celulares ou outro objeto à vista.

...use seu retrovisor

Mesmo em tempos normais, é preciso seguir o conselho das polícias de ficar atento. No trânsito, é preciso olhar o retrovisor de 10 em 10 segundos; a pé, não só pareça atento como fique atento, use seu retrovisor imaginário olhando para os lados a cada 10 segundos. Eles pegam os desatentos.

Pronto para outra

Recupera-se muito bem o ex-prefeito José Fortunati de cirurgias de hérnias, uma inguinal e outra umbilical. Vai estar nos trinques para enfrentar o movimentado ano eleitoral que se aproxima.

Por uma graça alcançada



FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

O garçom Zezinho, do Restaurante Gambrinus, pediu os préstimos da página no sentido de agradecer ao prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), por ter tapado os buracos no entorno do Mercado Público. Pessoa verticalmente prejudicada, Zezinho temia cair em um e depois ter dificuldade em sair dele.



Medalha a Côrtes

O advogado, radialista e escritor negro Antônio Carlos Côrtes recebeu do governo do Estado a Medalha Simões Lopes Neto por serviços dedicados à cultura, em especial, seus estudos sobre Carnaval.

Paradoxo solidário

Em 2021, vivemos uma situação como nunca tivemos na história recente do Brasil. Ao mesmo tempo em que mais de 60% tiveram perdas na sua renda, nunca a solidariedade se mostrou tão forte como neste ano, incluindo o pré-Natal.

A loucura estrangeira I

Escrito há mais de 500 anos, o livro Elogio da Loucura do ensaísta Erasmo de Roterdam tem uma parte em que se lê que as pessoas usam expressões em grego ou latim para que pareçam cultas. A anotação de um leitor vem ao caso sobre o emprego massivo do inglês, mania comentada na página.

A loucura estrangeira II

Evidentemente que há expressões que precisam ser usadas na língua de origem, inglês no caso, mas usá-las sem necessidade remete a Erasmo ou é puro modismo sem nenhuma criatividade em português. Inglês é fashion, português é para os outros, os que não moram no Olimpo.

Presente de saúde

Surge uma boa nova sobre o tratamento da Covid neste final de ano. A Food and Drug Administration (FDA), a respeitada reguladora de saúde dos Estados Unidos, liberou a pílula da Pfizer para uso em infectados para evitar a internação de pacientes, eis que ela abranda sintomas. Certamente outras farmacêuticas lançarão produtos semelhantes.

Por falar em Covid...