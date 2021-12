Centro atrai multidão antes do Natal

Tem um lado bom e um lado ruim ver o Centro Histórico de Porto Alegre cheio de gente. O bom é que a multidão vai às compras na reta final do Natal. O ruim é que o comércio informal tomou conta da área, e não é de hoje. Como não houve interessados na licitação das obras de revitalização da Rua da Praia e adjacências, devemos nos acostumar com esta paisagem por anos.

Por falar em comércio...

...aparentemente, as entidades empresariais ligadas ao comércio formal jogaram a toalha. Primeiro acreditaram nas promessas do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB, 2017-2020), e agora entraram mudas e saíram caladas. O Centro de Porto Alegre está a Deus dará.

Comida em miniatura

Estabelecimentos gastronômicos que capricham no inglês, usando a expressão experience food, estão oferecendo pouco por muito dinheiro. Na realidade, para o cliente é uma má experiência. As porções são mínimas, até criancinha brincando de comidinha reclamaria. Desde a pandemia, acelerou-se o processo da miniaturização da comida.

Tradução, por favor

Empresário local, de uma das maiores redes de lojas do País, passou a exigir que o setor de TI converta as expressões para o português nas reuniões que faz com eles. Cansou. Como sabemos, expressões em inglês são mais abundantes do que areia no deserto neste país em crise de identidade sobre sua língua.

Parece que um pé de vento espalhou papéis em algum contêiner. Parece, mas não é. É sorteio de 1 milhão de cartelas da Festa Solidária promovida pela Cooperativa Languiru. Entre os prêmios, um Honda Civic e R$ 150 mil em dinheiro. O Hospital Ouro Branco da cidade também foi contemplado, o que deixou o presidente Dirceu Bayer muito feliz.



Palavra errada

A direção da CEEE concedeu a todos os escalões hierárquicos um "aumento" de 55%. Perdão, palavra errada. A certa é correção. Com salários congelados desde 2010, a reposição não atingiu plenamente o INPC. Pode-se criticar a atuação da empresa, mas neste particular, não.

Posse na Unisinos

No próximo dia 4 de janeiro, o novo reitor da Unisinos, Padre Sérgio Eduardo Mariucci, toma posse para a gestão 2022/2025 à frente da universidade.

Me tira o bode!

Depois da revolta geral com os R$ 5,7 bilhões para o financiamento das campanhas eleitorais em 2022, suas excelências, magnanimamente entre aspas, reduziram o butim para R$ 4,9 bilhões, alegando que abriram mão da diferença para o reajuste dos policiais federais.

É isso aí

Trecho de vídeo da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) na Comissão de Constituição e Justiça da casa: "Mas é isso, mas no final da história não está sendo isso. Então, se é isso, que seja isso. Porque é isso que se espera, aqueles que estão nos acompanhando. Ou então, eu pelo menos não ficarei, se isso não for isso. É isso".

É meu, vi primeiro!

A direção do PSB resiste a um acordo com Lula temendo falta de protagonismo. Tem lá suas razões. O partido da estrelinha não é de compartilhar poder. Aqui, socialistas se queixavam muito. O PSB pode ocupar o cargo de vice na chapa, com Geraldo Alckmin. Bem, e José Alencar vice de Lula, perguntarão. Não teve protagonismo? Ele não era político, era empresário. Ficou como uma espécie de RP do governo lulista.

