Arte a céu aberto em Porto Alegre

Encerra neste domingo a exposição MAAPA - Mostra de Arte Aberta Porto Alegre, que apresenta obras fotográficas em Front Lights - painéis com iluminação frontal que geralmente veiculam campanhas publicitárias - espalhadas por diversos pontos da capital gaúcha. Neste caso, é uma galeria de arte a céu aberto.

Mestre do agro

Durante o Simpósio Gaúcho de Direito Agrário e Agronegócio promovido pela Farsul com parceria da União Brasileira de Agraristas Universitários (Ubau), um dos homenageados foi o diretor jurídico da Farsul, Nestor Hein. É referência na área. Ele também é coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da entidade.

Mudança de cenário

Quem passava pelo Viaduto da Conceição, se deparava com um vendedor de flores que ocupava aquele espaço com vasos de flores coloridas e folhagens verdejantes, emprestando aquele lugar uma sensação alegre e descontraída. Mas a prefeitura de Porto Alegre interditou o local, ocupado agora por sem-teto que acumulam sujeira, dejeto, etc.

Tempos de pinga-pinga

Não é só nos carros usados que as vendas aumentaram, os ônibus usados também entraram nesse samba, com 31,81% entre janeiro e dezembro. Com a queda brutal na demanda, as empresas se viram como podem. O que caiu muito foi o número de viagens intermunicipais na modalidade direto, inclusive para longas distâncias. É pinga-pinga ou nada.

Mate no Reino

O embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson, esteve na sede do BRDE, onde foi recebido pela diretora de Operações do banco, Leany Lemos. Após receber uma cuia como presente, o embaixador fez questão de saber detalhes de como a tradicional bebida gaúcha é feita e como deve ser servida aos convidados da roda de chimarrão.

Traíras no Senado

A briga por uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) movimenta o Senado de tal forma que as siglas da base brigam entre si. Há acusações de trairagem. O episódio mostra a que ponto chegou a política brasileira. Não que no passado fosse muito diferente, mas pelo menos havia uma certa moral na pensão, e a indicação levava mais em conta a capacidade técnica do aspirante.

Feliz aniversário

Os 60 anos de história do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) serão comemorados hoje, com o espetáculo Cor, Luz e Som, a partir das 18h30min, no jardim da Estação Moinhos de Vento (rua 24 de Outubro, 200), em Porto Alegre.

Sobre chuvas e previsões

Depois de seis meses, parou de subir a projeção da inflação para 2022 pela pesquisa Focus. Nos últimos dois meses, o indicador oficial também parou de subir. Dá moral à política de juros altos do Banco Central. Outro ponto é a volta das chuvas no Sudeste, afastando a possibilidade de racionamento de energia, possibilitando queda nas tarifas.

Posse no TCE

Com seis mandatos como deputado estadual pelo MDB e um como prefeito de Guaporé, o conselheiro Alexandre Postal assumiu ontem a presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A cerimônia foi feita, em parte, no escurinho, porque faltou luz em todo o Centro Histórico de Porto Alegre. Um gerador faz toda a diferença.

Supremo imunologista

O doutor Roberto Barroso liberou viajantes imunizados com vacinas não aprovadas pela Anvisa a entrar no Brasil. Deve conhecer muito o campo de imunização, porque é ministro do STF.

Bergamota uruguaia