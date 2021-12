Orquestras no Interior

Cada vez mais, empresas e cooperativas das regiões de colonização alemã lançam orquestras ou conjuntos musicais como forma de dar chance a talentos musicais e alegrar as comunidades onde estão inseridas. É o caso da Orquestra Jovem Languiru, parceria da cooperativa de mesmo nome e da Associação Pró-Cultura Paz de Teutônia.

A primeira churrascaria de Salvador foi aberta nos anos 1980 por um gaúcho de Porto Alegre, que lhe deu o nome conveniente de Gauchão. As coisas estavam indo relativamente bem, havia uma freguesia nativa razoável. Com o passar do tempo, um baiano passou a frequentar diuturnamente a casa. De estatura não elevada, por assim dizer, vestindo camisetas surradas de clubes de futebol, tinha jeito de ser uma figura nacionalmente conhecida como "o popular". Aparecia de manhã e ao entardecer durante os dias de semana, e full time nos finais. Sempre sorridente, virou uma espécie de mascote, e participava das peladas dos funcionários da casa. Enfim, um baiano típico que se enturmou com a gauchada. Um dia a casa deu azar. Um grupo de hippies entrou e um deles furtou um objeto de freguês. A reação dos funcionários foi violenta e acabou na delegacia. Para azar dos gaúchos, o agredido era menor de idade. Deu processo. Foi marcada audiência no Fórum. No dia aprazado, o dono e testemunhas dele subiam o elevador e quem está com ele? O amiguinho da casa, desta vez de terno. Até brincaram com ele, perguntando se era ascensorista do Fórum. E ele sorrindo. Desceram todos juntos, inclusive o "ascensorista". Não era nada disso. O amiguinho era o presidente do Tribunal.

O Podemos realiza neste sábado, no Bourbon Country, sua primeira convenção estadual, trazendo o pré-candidato Sergio Moro e toda cúpula do partido. Moro vem cumprindo agenda nacional, e a cada etapa fica mais conhecido, sendo considerado uma possível surpresa em 2022. Por enquanto - por enquanto, frisando -, ele parece ter teto.

Outro dia a Veja publicou que a avenida Faria Lima de São Paulo, que reúne boa parte do PIB brasileiro, começou a gostar de Sergio Moro. As avenidas Faria Lima de todas as cidades brasileiras se encantam com qualquer candidato da terceira via que ameaçar Lula e Bolsonaro.

Um a um, os condenados pela Lava Jato vão tendo suas condenações anuladas pelas cortes superiores. Desta vez foi um ministro convocado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que concedeu habeas corpus para anular as sentenças do ex-ministro Antonio Palocci e do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, mais 11 outros réus.

Uma parceria firmada entre o Sebrae e o Banrisul está oportunizando aos empreendedores gaúchos mais um importante instrumento facilitador de acesso ao crédito. A solução se dará por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - Fampe. O fundo funciona como um avalista e pode assegurar até 80% do valor financiado.

Os freis da Casa Fraternitas São João de Deus, que oferecem refeições, roupas e cuidados higiênicos e suporte para drogados, para os moradores de rua de Porto Alegre, estão precisando de doações de alimentos em geral, inclusive perecíveis, e produtos de higiene. O endereço é rua Duque de Caxias, 380, Centro Histórico. Telefones: (51) 3234-2869 e (51) 98932-9467.

Mais uma vez, a imprensa local diz uma coisa que colide com a opinião da OMS. A Organização Mundial da Saúde divulgou que as vacinas evitarão casos mais graves causados pela ômicron. E o diretor médico da Austrália disse que nada indica que esta cepa seja mais perigosa do que as outras.

Os vereadores Felipe Caputo e Carlos Alfredo Schäffer, ambos do PSDB de Canela, vieram até Porto Alegre buscar informações sobre o Pacote Contra a Corrupção do vereador Ramiro Rosário (PSDB). O objetivo é reforçar o poder de controle e fiscalização no município serrano, que andou nas manchetes há poucos dias.

Acontece até amanhã o Câncer de Mama Gramado, que contará com especialistas de diversas regiões do Brasil, incluindo cirurgiões, oncologistas clínicos, radiologistas e pesquisadores. Um dos organizadores é o médico Carlos Barrios, do Grupo Oncoclínicas. A iniciativa ocorre no Centro de Eventos do Hotel Serrano, em Gramado.

Por temer protesto e ameaças contra a integridade física dos ministros e funcionários, o Supremo Tribunal Federal está colocando grades em torno do prédio. O custo será de R$ 600 mil, informa o colunista Cláudio Humberto, no Diário do Poder.

O Rio Grande do Sul "está voando". O caderno especial Anuário de Investimentos do RS 2021, que circula no JC de segunda-feira, mostra que, em cerca de 40 dias, foram anunciados quatro investimentos bilionários em parques eólicos. E, nesta edição, o registro de mais um, previsto para o município de Giruá. Tudo começou em Osório, há 15 anos. Com tantos cataventos, daqui a pouco levantamos voo.

