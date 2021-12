Onyx e Cootravipa

No encontro, em Brasília, representantes da Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa) estiveram reunidos com o Ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e técnicos do ministério. Na oportunidade, foi realizada a apresentação dos serviços e ações desenvolvidos pela Cootravipa em seus 37 anos. Onyx, que já tinha anunciado seu interesse em fazer parte da família Cootravipa, assinou o termo de adesão e ficha associativa. Agora ele é oficialmente sócio.

A paixão de Valentin

Ao falar sobre a história da sua família e empresa em Carlos Barbosa no Tá na Mesa, da Federasul, Clovis Tramontina se revelou um belo contador de histórias. Entre elas, falou da paixão do seu avô Valentin por sua avó Elisa. Ele percorria 40 Km no lombo do cavalo para encontrá-la. "Isso sim que é paixão", comentou. É verdade, é paixão para mais de metro. Paixão quilométrica.

Nos tempos da avenida Eduardo

Era assim que a hoje Franklin Delano Roosevelt, do 4o Distrito, era chamada até os nos 1960. O bairro era um orgulho só. Independia do Centro, com comércio e indústrias poderosas, grupo teatral, o Clube Gondoleiros e reelegia seu vereador Aloísio Filho. Com anunciados investimentos, o 4o Distrito deve voltar aos tempos de glória.

Mais uma

Além do vale gás e a extensão do antigo bolsa-família, o campo de benesses para os trabalhadores se amplia com as novas regras do vale-refeição. Trabalhadores poderão escolher a bandeira do cartão e os restaurantes terão diminuição de taxas.

O Centrão de 2022

O PL de Valdemar Costa Neto e agora do presidente Bolsonaro deve engordar suas fileiras com a migração de eleitos por outros países, tornando o Centrão dono do campinho. E ao que tudo indica, deve fazer uma boa bancada em 2022. O poder será dele de novo.

Bom para a saúde

O reconhecimento facial está substituindo outros sistemas físicos e acelerou por causa da pandemia por ser mais higiênico. Relatório da Allied Market Research estimou que, no ano passado, o sistema representou o equivalente a R$ 21 bilhões em negócios no mundo.

Sobre loucura

O diretor do Sindicato Médico do RS (Simers) e coordenador do Núcleo de Psiquiatria, Fernando Uberti, coordena a campanha "Loucura é a falta de assistência psiquiátrica no Rio Grande do Sul". Conforme Uberti, a iniciativa defende a saúde mental no Estado, diante da um cenário de déficit de mais de dois mil leitos psiquiátricos.

Porsche na Serra

A reunião-almoço da CIC Caxias da próxima segunda-feira terá palestra do CEO da Porsche Consulting Brasil, a subsidiária brasileira da empresa de consultoria pertencente ao fabricante de carros esportivos Porsche AG. Rüdiger Leutz falará sobre os desafios da empresa.

Excelência em Ensino

Fundação Escola Superior do Ministério Público do RS (FMP) foi a única Instituição de Ensino Superior do Brasil escolhida pelo Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) para fornecer capacitação por meio de cursos de Pós-graduação EaD. É um reconhecimento pela excelência de ensino ao longo de 38 anos, materializada pelas 5 Estrelas no Guia do Estadão.

Proeza da Embrapa

Para quem pensa que guaraná nasce na latinha: a Embrapa Amazônia lança o primeiro cultivar da planta guaraná que pode ser reproduzida por sementes, e também é resistente à principal doença que ataca a planta.

Prêmio Nestlé

Entre os vencedores do Prêmio Henri Nestlé e do Prêmio Nestlé Nutrition Institute, reconhecimentos que valorizam os profissionais de saúde e que também celebram o centenário da Nestlé no Brasi, está a gastropediatra Ana Claudia Mendes Mourão, da Santa Casa de Porto Alegre.com o projeto "Agastria congênita em paciente de 1 ano de idade: uma malformação rara".

Fiat lux

No dia 23 de novembro faltou luz no Centro Histórico. Leitor mandou SMS reclamando. A resposta da CEEE Equatorial veio apenas ontem texto: "Informamos que o nosso sistema indica que a energia em sua região foi restabelecida". Nossa! Que presteza!

Na Austrália, vai

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, é autor de uma das melhores definições sobre as redes sociais: o palácio dos covardes. E juntou palavras com ação. O pais está propondo o fim do anonimato nelas. Podem ser usados pseudônimos, mas as operadoras devem saber o nome real atrás deles para eventuais ações.

Gigante agro