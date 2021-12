Disputa de Natal na Serra gaúcha, parte 2

Canela optou por espetáculos ao longo do tempo. O 34º Sonho de Natal de Canela valorizou os talentos locais no Teatro Municipal. Na sexta-feira (26) e no domingo (28), o palco do Teatrão recebeu o show "O Guardador de Rebanhos, aos Olhos da Mãe". O espetáculo é uma adaptação do poema de Fernando Pessoa.

Manual do proprietário de dinheiro I

O que acontece em Porto Alegre é o seguinte: se você sair de casa a pé e alcançar um dinheirinho para todos os pedintes sentados ou deitados na calçada, ficará sem dinheiro ao cabo de algumas quadras. Alguns poucos pedem alimentos, a maioria quer dinheiro. Alguns fazem cara feia à comida oferecida.

Manual do proprietário de dinheiro II

Boa parte descobriu que a cordialidade abre guaiacas e tratam de dar bom dia ou boa tarde antes e depois do dinheiro alcançado, mesmo que não recebam nada. Na próxima vez, você dá. No Centro Histórico se concentram mulheres com crianças chorosas. Ponto preferido: igrejas e em frente de lojas.

Manual do proprietário de dinheiro III

Há um forte grupo que ataca pedestres e pede dinheiro julgando a pessoa pela qualidade da roupa e ar distinto. Não raro, impedem a passagem e alguns também se irritam quando o pedido é negado. Às vezes nem são tão necessitados assim. É o SPP - se pegar, pegou.

Manual do proprietário de dinheiro IV

Como saber quem realmente precisa e quem é profissional de viver sem trabalhar exige experiência no ramo. Uma boa forma de doar alimentos proteicos é a popular lata de sardinha no azeite. Dura anos, é nutritiva, fácil de carregar, e basta um pão para virar refeição completa. Para dar sensação de saciedade, bananas.

Pagamento cripto

Projeto de Lei 3.908 de autoria do deputado paranaense Luizão Goulart (Republicanos), que tramita na Câmara dos Deputados, pode permitir que parte do pagamento dos setores público e privado possa ser feito por meio de criptomoedas. Primeiro precisa explicar para a baixa renda o que é e como se converte criptomoeda em reais.

Cirurgia bariátrica

O coordenador do Centro de Tratamento da Obesidade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Luiz Alberto De Carli, lançou um importante material de referência para todos aqueles que trabalham na área, o Manual de Cirurgia Bariátrica.

O congresso das Juntas

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS realiza hoje e amanhã na sede nova da Fecomércio o III Congresso Nacional de Juntas Comerciais - Conai/RS e I Congresso Internacional de Registro Empresarial - I Cirem, com o tema a "A transformação digital - Transpondo fronteiras".

Confusão grega

De um lado projeções catastróficas sobre a nova cepa Ômicron. De outra, informações vindas de países como a Alemanha informando que ele é altamente transmissível, mas com efeitos leves, atacando pessoas não vacinadas e sem esquema vacinal completo. Não dá para dormir com um barulho desses.

Adeus tia Chica

Quando não é uma coisa é outra. A decisão do Fed, o BC americano, de tirar estímulos à economia resultou em baixa real das bolsas. A nossa está um tiquinho acima da marca psicológica dos 100 mil pontos.

Lançamento Sinduscon

O Sinduscon-RS lança amanhã um novo projeto para o mercado da construção: o Centro de Treinamento Sinduscon-RS (CT Sinduscon-RS). Trata-se de um espaço virtual dedicado a conteúdos relevantes para o mercado da construção civil. Na primeira fase, até final de junho de 2022, o CT Sinduscon-RS, em todas as quintas-feiras, apresentará uma novidade à cadeia produtiva da construção.

Peneira furada

Fechar aeroportos não vai bloquear a entrada da variante Ômicron, dizem alguns epidemiologistas. Se fosse trancar tudo, deveriam fechar também os portos e fronteiras, principalmente fronteiras secas.

