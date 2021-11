Disputa de Natal na Serra gaúcha

As cidades da Serra das Hortênsias se agitam para promover o melhor Natal. Nova Petrópolis recebe um espetáculo musical glamoroso, emocionante e sofisticado no dia 23 de dezembro, integrando a programação da Magia do Natal na Cidade dos Elfos. Em sua estreia no Rio Grande do Sul, o "Natal Branco" ocorrerá no Centro de Eventos de Nova Petrópolis.

Um país de amadores I

Existe desemprego, certo, mas também existe uma grande oferta de empregos sem que se ache gente capacitada. Dois veteranos empresários do ramo de padaria/confeitaria/lancherias do Centro Histórico da Capital reportam a falta de padeiros, confeiteiros e até mesmo de caixas.

Um país de amadores II

Quem se apresenta a estabelecimentos com placas de "procura-se" não sabe nem onde fica o forno, como se dá troco ou fazer uma torta, para ficar só nestes. É a desgraça de um país cheio de gente que diz saber fazer tudo, mas não sabe fazer nada. Pior, não está lá muito interessada no saber fazer.

Torcida por Moro

A julgar pelo tem dito gente próxima do PT, o candidato preferencial de Lula no segundo turno é Sergio Moro (Podemos), que eles consideram melhor para enfrentar do que Jair Bolsonaro. Mas os petistas acham que Moro não passa de 15%.

A via paulista

A tucanada paulista acha que uma chapa com João Doria na cabeça e Sergio Moro como vice seria invencível. O mesmo sonho do MDB, que quer a dobradinha senadora Simone Tebet-Sergio Moro. Só que ninguém combinou com o russo.

As pombas dos outros

João Doria dá tiro nas pombas dos outros. No final de semana, elogiou Simone Tebet, que ela é isso e aquilo de bom blá blá blá. Tradução: Simone, eu te quero como vice.

Silêncio provisório

Milagrosamente, o Capitão conseguiu ficar três dias sem se comprometer e atirar nele mesmo. Considerando o retrospecto, é um tipo de recorde.

O garrafão de Lula

No seu périplo europeu, o ex-presidente Lula (PT) deu declarações que podem comprometê-lo mais adiante, como a defesa da ditadura cubana, a negação da existência de presos políticos na ilha, e que Daniel Ortega da Nicarágua é um santo democrata, mais a insistência em "regular" as redes sociais. No fundo, nenhuma surpresa. Garrafão que levou querosene nunca perde o cheiro.

O osso sandinista

Em meados dos anos 1970, o ardor revolucionário brasileiro levou muitos gaúchos e estudantes a contribuir para tirar a Nicarágua do atoleiro econômico do regime sandinista, ajudando a cortar cana de açúcar dos canaviais do país de Daniel Ortega. Alguns só conheciam cana em garrafa. Pois Ortega não larga o osso desde aquele tempo e nem a Nicarágua saiu do atoleiro.

Fala o leitor

"A boa ideia do prefeito de revitalizar o Centro Histórico, poderia começar por fazer uma decoração de Natal da Rua da Praia e providenciar uma limpeza da chamada Prefeitura Nova, que está suja pela poluição. São providências que não custam muito e embelezariam o Centro. E muito policiamento, é claro".

A evolução da espécie

Chegamos ao tempo em que empresa da área gastronômica que não estiver no mínimo em seis redes sociais vai perder a corrida para a concorrência mais dia menos dia. Mas o gestor perde um tempo danado lidando com elas.

O medo alemão I

A "correspondente" da página na cidade alemã de Münster relata que a população está alamada com a variante Ômicron, apesar de os sintomas desta cepa serem leves. Relata que só vai receber a 3ª dose em janeiro, e que bateu o medo por lá, especialmente entre não vacinados.

O medo alemão II

Um dos problemas da vacinação na Alemanha foi a burocracia, conta. Agora, apesar do frio de rachar, as filas para se imunizar são enormes. Como a gente diz aqui, quem tem, tem medo. E viva nossa cultura brasileira de vacinação!

PSDB e o Piratini

A decisão das prévias do PSDB que escolheram João Doria como candidato à presidência da República já causaram um efeito imediato no Rio Grande do Sul. Como mostrou o repórter Marcus Meneghetti, alguns tucanos já defendem, direta ou indiretamente, que o governador Eduardo Leite (PSDB) reveja sua posição e aceite disputar a reeleição ao Piratini em 2022.

Candidato próprio

Certo é que o partido terá candidato próprio no ano que vem, mesmo se Leite não aceitar concorrer - o que é muito provável, o governador gaúcho é contra a reeleição. Não disputou quando foi prefeito de Pelotas nem pretende fazê-lo no Estado. É muito provável que mantenha a coerência. A não ser que aconteça algum fato novo. Enquanto isso, as articulações entre os tucanos estão a mil.

Continha de chegar