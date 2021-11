Um bairro-cidade em Gravataí

O Prado Bairro-Cidade busca proporcionar interação social, trabalho, atividades esportivas e contemplação em meio ao verde. O empreendimento fica em Gravataí, a apenas 15 minutos do Aeroporto Salgado Filho. Os investimentos na infraestrutura somam R$ 64 milhões. A área tem 350 hectares. Quando todas as fases do empreendimento estiverem concluídas, serão 25 mil pessoas em 6 mil unidades habitacionais.

Um novo conceito II

Entre outras operações previstas, como restaurantes, lojas e um mix de conveniências, há uma unidade do Colégio Sinodal para abrigar cerca de mil alunos. A inauguração será realizada em dezembro, e os primeiros 300 alunos com idades entre três meses e 17 anos começarão a ser atendidos no estabelecimento. Segurança total, cabeamento subterrâneo, gás encanado etc. Esse sim dá para chamar de cidade. Cidade particular.

Dia D, de Doria

Com mais de 44% dos votos tucanos na convenção, o governador gaúcho Eduardo Leite fez menos do que desejava, mas muito mais do que o governador de São Paulo, João Doria, previa. Notável foi o número de abstenções. Nem Superbonder cola os caquinhos do PSDB.

Precisa-se intérprete

O Uber criou novos sistemas de segurança para que o passageiro embarque no carro correto. Tudo bem, tudo certo, mas o conjunto de instruções necessita de um intérprete de internetês para cumprir as instruções. E por falar em Uber: foi uma paulada o aumento do valor das viagens.

Eu ia para onde ele ia

A quase programada ida de Bolsonaro para o PL criou problemas para políticos - alguns inclusive detentores de mandato - que adotaram o discurso de "vou para onde o presidente for". Isso por causa das picuinhas e características locais, onde os "caboclos da província" dos diversos partidos nem sempre se entendem.

Homenagem social

Maurien Randon Barbosa, diretora-presidente do Instituto Elisabetha Randon, organização que coordena todos os programas sociais das Empresas Randon desde 2007, recebeu a homenagem Gigia Bandeira na sexta-feira. A iniciativa é do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul (Simecs).

Os diretos básicos...

O 3° vice-presidente do TJ, desembargador Ney Wiedemann Neto, solicitou apoio ao município para implementar ações que a justiça gaúcha deverá desenvolver para atender à Resolução 425 do CNJ, que prevê a atuação do Judiciário para garantir direitos básicos a pessoas em situação de rua, como registro de nascimento, carteira de trabalho, título de eleitor.

...para quem vive na rua

O convite para integrar o grupo ocorreu durante visita do procurador-geral do município de Porto Alegre, Roberto Silva da Rocha, e do secretário extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus e Coordenador Jurídico do Gabinete do Prefeito, César Emílio. Também foram discutidos outros temas, como a estrutura do tribunal, processo eletrônico, entre outros.

Visita às bases

A pandemia beneficiou ainda mais os detentores de mandatos e cargos. Afinal, no caso da Assembleia Legislativa, as intermináveis sessões virtuais/híbridas levaram muitos deputados a cumprir roteiros pelo Interior durante toda a semana. Antes, isso só acontecia a partir das quintas-feiras.

Futebol, a guerra

O futebol sempre foi a principal vitrine do esporte para a educação da gurizada. Hoje, porém, isso se transformou em péssimo exemplo. A cada jogo é um festival de simulação dos jogadores (péssimos atores!), além do vandalismo e das brigas nas arquibancadas (e imediações do estádio), sem falar no mau comportamento de atletas e treinadores.

O melão nosso de cada dia

Fruta típica do nosso verão, o melão está merecendo desenvolvimento de sementes cada vez mais produtivas, uma boa fonte de renda para minifúndios. A Embrapa desenvolveu um melão amarelo para terras baianas que produz 35 toneladas por hectare, 10 a mais que a média nacional.

Devagar com o andor

Tudo bem que as nações precisam ter cuidados com o surgimento de nova cepa do coronavírus, mas parece que estamos sofrendo por antecipação. Se os especialistas estão dizendo que só em torno de duas semanas para dimensionar o perigo, a reação dos mercados parece exagerada.

As águas não vão rolar