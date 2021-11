Tempo: agradável

Até ontem. Dias de calor forte tem sido exceção até agora, mas ocorrem. Povo suando em bicas era cena comum em anos anteriores, mas por ora as madrugadas têm registrado temperaturas amenas, essas de puxar um lençol. Resta saber o que nos aguarda neste verão.

A glamourização do porre

Pesquisa realizada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em 33 países mostrou que 42% dos entrevistados, no Brasil, relataram alto consumo de álcool em 2020, durante o período de pandemia e isolamento. O pior é que há uma glamourização do alcoolismo. Nas músicas ditas sertanejas, a palavra "porre" é uma constante.

Dirigente Cristão

O reitor da Unisinos, Pe. Marcelo Fernandes de Aquino, foi eleito Dirigente Cristão de 2021 pela ADCE. A solenidade de premiação ocorre no próximo dia 2 de dezembro.

O assassinato das vogais

O Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa recebe nesta sexta-feira e sábado, a partir das 20h, a comédia romântica Pq Casamos?! Observem a grafia do nome da peça. Em breve, todas as vogais poderão ser eliminadas. No caso, o nome ficaria PQ CSMS.

Mais um

A partir de 1º de dezembro, o Hospital Estrela irá desativar a estrutura dos leitos da UTI destinados aos casos de Covid. A decisão se baseia na queda de internações nos dois últimos meses na instituição e pelo aumento do volume de internações clínicas e cirúrgicas.

O melão nosso de cada dia

Fruta típica do nosso verão, o melão está merecendo desenvolvimento de sementes cada vez mais produtivas, uma boa fonte de renda. A Embrapa desenvolveu um melão amarelo para terras baianas que produz 35 toneladas por hectare, 10 a mais que a média nacional.

Inteligência logística

O Grupo Lebes apresentou ao mercado a Intechlog, sua empresa de inteligência logística. A Intechlog faz a conexão entre embarcadores e transportadores para oferecer redução de custos, agilidade de entrega e aumento de ganhos através da otimização da ociosidade de rotas já existentes. A apresentação esteve a cargo de Otelmo Drebes, presidente do grupo, e contou com a participação de Gustavo Ene, secretário de Infraestrutura do Ministério da Economia.

Rodando nas nuvens

Esqueçam automóvel zero km mais em conta. O preço do aço para as montadoras está sendo negociado por elas com as siderúrgicas, mas de antemão já se sabe que terão aumento entre 50% e 60%.

Má ideia

Quando o PT inaugurou as prévias para a escolha dos candidatos, alguns integrantes do partido acharam que o sistema não era uma boa ideia, porque causaria amarguras internas. Graças à sua disciplina ideológica, as rachaduras não se tornaram públicas. Não é o que acontece com o PSDB. A cizânia rachou o partido.

As viagens de Pinóquio

Nas suas andanças pela Europa, o ex-presidente Lula (PT) tem dito que foi absolvido das acusações que o levaram à prisão. Para ser misericordioso, faltou com a verdade. Os julgamentos foram anulados por razões técnicas.

Fim do chororô

Titular do Ministério das Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria conseguiu o milagre da multiplicação das verbas publicitárias para emissoras de televisão, inclusive a maior queixosa.

Hipismo na Brigada

Organizado pela Brigada Militar, o mais antigo evento de hipismo do País está confirmado. A 62ª edição do Festival Hípico Noturno acontece em Porto Alegre. Começa hoje e vai até segunda-feira, na sede do 4º Regimento de Polícia Montada.

Outro orgulho