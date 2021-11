Galeria de arte a céu aberto em Porto Alegre

Porto Alegre ganhou um novo espaço cultural. Trata-se de uma galeria de arte, com exposições a céu aberto, no Viaduto Otávio Rocha, quase na altura da rua Duque de Caxias. A novidade já caiu no gosto da população. Quem passa por ali dá uma paradinha para espiar as obras. Atualmente, é uma mostra de fotos sobre praias de Porto Alegre.

Revitalização de fato

A Galeria Escadaria já é um sucesso. E se mantém bem cuidada por todos, mesmo a céu aberto. Mais do que um ganho para a vizinhança, é um ativo da revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre e da cidade. Deu mais vida ao viaduto, que também já havia ganho com novas operações gastronômicas no local, como o bar Justo - que inclusive usa o slogan "Confia no Centro" - e, do outro lado da escadaria, o Armazém Porto Alegre e o bar Tutti Giorni.