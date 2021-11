A bela Árvore da Amizade é atração no Natal de Nova Petrópolis

Situada na Praça das Flores, a Árvore da Amizade é uma das atrações da decoração da Magia do Natal na Cidade dos Elfos, em Nova Petrópolis. É composta de 1.400 peças de crochê, todas de 20cm x 20cm, que foram confeccionadas ao longo de semanas por dezenas de voluntárias, principalmente dos grupos de terceira idade. As linhas foram doadas pelas malharias de Nova Petrópolis.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), retirou a obrigatoriedade do cartão vacinal porque mais de 91% da população está com o ciclo completo de imunização. Ok, mas e a população flutuante que vem e vai todos os dias?

Dona de um dos acervos de casas históricas mais rico do Brasil, Garibaldi comemora o centenário de duas edificações - a Mansão Mazzini e a Casa Mottin - atenta às tendências do turismo, como rotas arquitetônicas. "Apostamos nesse resgate para a retomada da economia, trazendo mais visitantes à cidade", diz o prefeito Alex Carniel (PP).

O Senado Federal não é a Casa da Mãe Joana como muitos tentam fazer, mas, sim, a Casa das três mães. A morte do senador José Maranhão (MDB-PB) colocou em sua vaga a suplente Nilda Gondim (MDB-PB), que é mãe do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Lá já estava a senadora Kátia Abreu (PP-TO), que também é colega de plenário do filho, Irajá Abreu (PSD-TO). Por fim, temos a mãe do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI). Eliane Nogueira (PP-PI) nunca exerceu cargo político e chegou ao Senado como suplente de Ciro.