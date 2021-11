Fotógrafos na linha de frente

Um grupo de profissionais ligados à Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos (Arfoc) participou de treinamento do Comando de Polícia de Choque para preparar atuação em grandes eventos e manifestações sociais. O fotógrafo sempre bota a cara para bater. É nele que o ódio se descarrega.

A história do Pelezinho

Era o nome de um gato preto que pertencia à famosa Tia Dulce, na casa de mesmo nome da avenida Independência. Ficou famosa na década de 1960 por uma conjunto de circunstâncias, como fechar só no final da madrugada, pela sua sopa de cebola capaz de levantar defunto de porre, especialmente os que vinham das boates da região, como o Butikim, Uísque Agogô, Vila Velha entre outras.

Após noitadas de dança regadas a hectolitros de bebida, nem sempre de boa qualidade, os zumbis precisavam de algo que os recolocassem em condições de caminhar com as próprias pernas.

O Pelezinho era o xodó da Tia Dulce. Dormitava ao lado da caixa registradora sempre com aquele olhar olímpico que gatos costumam ter, que tratam com humanismo seres inferiores. Pelezinho só comia filé mignon, peito de frango e para acompanhar leite tipo A. Quem cuidava dele era uma mãe de santo funcionária da casa. Ai de quem bulisse com o bichano. Era corrido da casa a vassouras se preciso fosse.

Certa noite, a paz de Pelezinho foi rompida quando adentrou o recinto um conhecido colunista social que trazia um dálmata como companhia. Pois o cão inventou de mexer com Pelezinho. Foi uma sucessão de latidos e miados raivosos. Foi um furdunço daqueles, até que a tia entrou em ação. Olhou para o cliente e seu desaforado cão e com o dedo em riste só disse uma índice palavra.

- Sai!

Não foi um "sai" comum, foi uma brado de guerra. Não interessava o status do colunista, Pelezinho era intocável. E saíram. O dálmata não sabia, mas se levasse adiante a provocação corria sério risco de vida.