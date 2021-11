A fila da limpezinha

Em tempos bicudos ou fora deles, receber um passe e fazer uma limpezinha é coisa que o povo gosta. Ontem, no miolo do Mercado Público de Porto Alegre, o procedimento espiritual das religiões de matriz afro aproveitou para homenagear o Dia da Consciência Negra pró-Casa Mãe Fernanda do Xapanã. Fila enorme.

O sopão da discórdia

Não convidem para o mesmo jantar o ex-chanceler Ernesto Araújo e o presidente Jair Bolsonaro. Araújo, da ala Olavo de Carvalho, disparou duras críticas ao ex-chefe sobre seu acerto com o Centrão. Falou que o governo é a base do Centrão, e não o contrário. Na realidade, um é refém do outro. É o sequestro perfeito.

Inimigo visceral

O temor petista por causa da candidatura Sergio Moro é tanto que até na França o ex-presidente Lula (PT) disse que o ex-juiz "anda com vergonha pelas ruas", enquanto o ex-candidato Fernando Haddad (PT) segue na mesma toada. A questão é se essa desmesurada reação é vingança ou se acreditam que desse mato pode sair coelho em 2022.

Jeitinho brasileiro

Publicações respeitadas como a InfoMoney colocam em dúvida as boas intenções da Black Friday. E o Instituto Brasileiro de Estudos do Varejo (Ibevar) anota que antes da data, preços dos produtos sobem até 70%. Certamente muitos estabelecimentos farão descontos reais, mas é preciso garimpar preços.

MARIANA ALVES/JC

A inauguração da agência Independência (no número 925) da Sicredi União Metropolitana teve até a benção do arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. Após a apresentação do corpo de funcionários pelo presidente Ronaldo Sielichow, Dom Jaime disse estar impressionado com a "mulherada", referindo-se ao grande número de mulheres no corpo funcional do banco.



Banco total

O Sicredi está envidando esforços para atrair clientes pessoa física e jurídica de todos os espectros, para além da sua imagem como banco rural. Neste sentido há desafios que ao mesmo tempo são oportunidades.

Quem invade quem

Estão se tornando cada vez mais frequentes os choques de aves com aviões, especialmente a ingestão de pássaros pelas turbinas, como foi o caso de um avião da Latam ao decolar do Salgado Filho. Do ponto de vista da natureza, não são as aves que invadem nosso espaço aéreo, nós é que invadimos o delas.

Coisas que irritam

Por que cargas d'água grande parte dos motoboys para bem embaixo do sinal vermelho, sabendo que a viseira prejudica a visão vertical? Costuram por entre os carros para ganhar alguns metros e, teoricamente, largar primeiro. Mas não. Suas excelências precisam ser alertadas por alguma buzina que o sinal abriu. E quando arrancam, geralmente guinam à esquerda, porque o pé deixa o chão para engrenar a primeira.

Os sem-banheiro I

Sexta-feira é o Dia Mundial do Banheiro, data criada pela ONU para chamar atenção para a falta de água potável e esgotamento sanitário. Fica meio confuso misturar as duas coisas, mas no caso brasileiro há um traço de união. Somos um país que usa a cara água tratada e potável para dar descarga no vaso.

Os sem-banheiro II

Segundo o Instituto Trata Brasil, valendo-se de dados do IBGE, há 1,6 milhão de residências sem banheiros no País, uma população em torno de 5 milhões de pessoas. Um relatório atualizando este número nas regiões mais atingidas será divulgado hoje. Já foi muito pior. O uso da latrina era geral fora dos centros urbanos.

Faniquitos na rede