Natal no gelo

O Natal 2021 do ParkShopping Canoas vai celebrar o presente e incentivar os clientes a viverem a Magia no Gelo. A novidade deste ano é a Árvore de Natal de 11 metros de altura, que ficará no meio da pista de patinação, formando o cenário natalino que sempre permeia o imaginário desta data. Os clientes poderão patinar junto à decoração vivendo uma experiência natalina diferente.

Os gnomos do Claudinho

O Claudinho Pereira todo mundo conhece, mesmo fora do Rio Grande do Sulll. Só pra me exibir, eis uma breve aula do sotaque gaudério para alienígenas: para pronunciar bem o "L" de Sul, coloque a ponta dos dentes frontais, dê uma ré neles e encoste a parte superior dela no palato, e então estique o "L", sulllll. Se não conseguiu, tem algo de errado no seu palato. Aula encerrada.

Nos anos dourados 1960 e 70, Claudinho era discotecário, como eram chamados os DJs de agora. Ele lançou um livro, o "Na Ponta da Agulha", sobre a vida noturna de Porto Alegre das décadas 1960, 70 e 80, inclusive como empresário. Um dos causos é uma história dos gnomos do Renato Russo, da banda Legião Urbana, nos anos 1980.

Quando o Claudinho acertou detalhes do show que faria à noite, Renato Russo falou muito de como os gnomos atrapalhavam a sua vida. Dele e de todo mundo. Aquela colher do cafezinho que cai no chão, a chave que some de repente, a moeda de que se precisa e que sumiu do bolso, e assim por diante. Os gnomos são impiedosos, repetia o cantor.

Claudinho ficou impressionado com as travessuras desses sacanas invisíveis, mas muito impressionado mesmo, que seriam capazes até mesmo de deslocar objetos comprometedores para arruinar reputações. Essa era a parte mais assustadora.

Vai daí que em certo almoço de família, a mãe dele entra no quarto e dispara à queima roupa:

- Claudinho, meu filho, você fuma maconha?

- Não, mãe. Mas fala baixo que os gnomos podem ouvir!