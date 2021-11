O pingue-pongue de Leite e Ranolfo

Na partida de pingue-pongue entre o governador Eduardo Leite (PSDB) e o vice, Delegado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), quem saiu ganhando foi o esporte gaúcho. Minutos antes, eles anunciaram R$ 54,7 milhões para o setor, valor três vezes maior do que os investimentos somados dos últimos 18 anos nesta área. No total, desde junho, o programa Avançar, do governo do Estado, já confirmou R$ 3,4 bilhões para áreas como infraestrutura, saúde, educação e segurança. Em tempo: dizem que Ranolfo joga melhor que o chefe.

O voo do boi

O ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) andaram se relichando, como se diz na Fronteira. E parece que tem linguiça debaixo desse pirão. Por incrível que pareça, o paulista pode ser o vice da chapa de Lula ao Planalto em 2022. Incrível até por aí, porque no Brasil, boi voa e passarinho pasta.



O discurso

Trecho do discurso do ex-juiz Sergio Moro ao se filiar no partido Podemos, lembrando da atuação na Operação Lava Jato: "Mais de R$ 4 bilhões foram recuperados dos criminosos e tem uns R$ 10 bilhões previstos ainda para serem devolvidos. Isso nunca aconteceu antes no Brasil".

O que é ser liberal?

Depende. Na economia, indica os que preferem deixar a economia funcionar com o mínimo de interferência estatal. Na política, varia de país a país. Nos Estados Unidos, o liberal está à esquerda do centro, mas sem chegar à social-democracia. Na Europa, o liberal está à direita do centro, mas sem chegar ao conservadorismo. No Brasil, é Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Participou do governo Lula e de Bolsonaro. A classificação é do jornalista Carlos Brickmann (www.chumbogordo.com.br).

Osso do ofício

Após mandar prender sete pré-candidatos presidenciais, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, e sua esposa e vice-presidente, Rosario Murillo, se declararam vencedores da eleição com 75% dos votos. Naturalmente que a esquerda brasileira aplaudiu esse espetáculo da democracia. Ortega é ficha 1 desde os anos 1970. É a prova que cachorro não larga osso nestes tristes trópicos.

Muito barulho por nada

Leitor conta uma longa e engraçada história sobre como a burocracia e os programas de computador podem ser atrapalhados. Há mais de meio ano, recebeu uma notificação do Detran. Pagou a multa sem discutir e há dias recebeu outra cobrando o pagamento. No boleto, no lugar do valor da multa estava escrito "pago".

Memórias de governador

O livro "Uma Vida em Ação: Memórias Políticas", Editora AGE, terá sessão de autógrafos hoje, às 16h, na Feira do Livro de Porto Alegre. A obra do ex-governador Jair Soares (PP) conta os momentos mais marcantes de sua trajetória política. Foi o primeiro governador eleito na redemocractização, comandando o Estado de 1983 a 1987.

Medalha

O médico-cirurgião e professor universitário Eduardo Neubarth Trindade receberá hoje, às 10h, a medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa, proposição do deputado estadual Ernani Polo (PP).

Fora dos trilhos

Leitor comenta nota sobre o presidente do Brasil, o Supremo, falando sobre o Legislativo: "Quem muito se abaixa, rasga os fundilhos. Senado e Câmara fizeram isso, agora o STF tomou conta. Quero ver voltar aos trilhos". Caro leitor, aqui não se volta aos trilhos. Somos um país especializado em descarrilamentos.

A cura dos pequenos

O Instituto do Câncer Infantil firmou um convênio com a Secretaria da Saúde do Estado com o objetivo de aumentar os índices de cura e melhorar a qualidade de vida dos pacientes através do projeto "Fortalecer a Rede Assistencial de Oncologia Infantojuvenil". Durante sua fala, a secretária estadual da Saúde, Anita Bergmann, quebrou o protocolo e chamou dois pacientes, Enzo, 5 anos, e Cristofer, 11 anos.

Façam o jogo, senhores