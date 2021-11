Natal no Pontal

O Pontal do Estaleiro, na Zona Sul de Porto Alegre, oferecerá espetáculos gratuitos à população no ano que vem. Será um "balé aquático", em que as águas formarão efeitos em sincronia com luzes e som, forjando visões inesquecíveis. O Projeto Aquarela do Pontal deverá ser inaugurado no Natal de 2022, e terá agenda de espetáculos permanente, em vários dias e horários. O empreendimento deve ser inaugurado no segundo semestre do ano que vem. Atualmente, 64% das obras estão concluídas.

Uber no céu

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que cria o Uber Aéreo. O governo, as empresas e os aeronautas criticam o projeto, que obviamente vai impactar os empregos, assim como impactou os táxis e lotações.

Uber na terra

A fome desses caras é pantagruélica, mesmo às custas de desarrumar os transportes existentes. É a desregulação total disfarçado de liberalismo econômico, que tem o mercado como Deus. Só falta "Uber" de casais.

Na terra de Hipólito



Karen Vaghetti/Divulgação/JC

Pouca gente sabe, mas o patrono da imprensa brasileira, Hipólito José da Costa, morou em Capão do Leão, no Sul do Estado. Foi no centro cultural da cidade, que leva o nome do jornalista, que a escritora porto-alegrense Janice Barth (1ª à esquerda) lançou seu romance "Granito". O centro cultural fica na antiga estação ferroviária, construída em 1894.



Desempenho superior

Entre as 250 concessionárias Fiat do Brasil, a San Marino está entre as 20 distribuidoras com melhor desempenho nas vendas nacionais do Novo Pulse 2022, SUV compacto da marca italiana. Em três semanas, a San Marino comercializou 95 unidades do Pulse.

Solidariedade na cancela

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), liderada pelo presidente Marcelo Gazen em parceira estratégica com Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs, prepara o lançamento do projeto EGR Solidária, que vai arrecadar alimentos não perecíveis. O curador é o advogado Marcino Fernandes Rodrigues Junior.

A ditadura do tio Sam

A escalada do uso de termos ingleses ocorre em ritmo sem precedentes. Market Cap, dovish (preferência de Bancos Centrais em privilegiar o emprego em vez de inflação), Chief Happiness Officer, e agora onde tudo começou teve um acréscimo. Tem gente usando o tradicional OK como Okay. Saudades do tempo em que brother era irmão legítimo...

Luto em dobro

Morreu aos 87 anos o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Íris Rezende (MDB), que também foi vereador, deputado e ministro de Estado. Foi um dos mais influentes políticos brasileiros, com 60 anos dedicado à vida pública. Coincidentemente, nasceu em Cristianópolis, mesma cidade da cantora Marília Mendonça.

Dezembro Laranja

Cada mês tem uma cor que representa uma doença. Dezembro é o mês da campanha para conscientização e prevenção ao câncer de pele. Em alusão ao Dezembro Laranja, a Unisinos vai promover um evento gratuito para avaliações e orientações. As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas. Informações: (51) 3591.1265.

O futuro da medicina

O vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski, faz palestra hoje, às 19h15min, na Semana Acadêmica de Medicina promovida pelo Centro Acadêmico de Medicina da Ulbra. Rovinski vai provocar uma reflexão sobre o tema: "O que podemos esperar da Medicina no futuro?".

Comemoração

O PT prepara vídeo atacando a Lava Jato em comemoração aos dois anos de soltura de Lula. Como se observa, o combate à corrupção feito pelo então juiz Sergio Moro têm pouquíssimos adeptos nos partidos políticos por ela atingidos. Foi ruim para os negócios.

Tudo tão estranho...

Visto assim à distância, o regime de governo do Brasil é uma limitada, mas estranha democracia justicialista, onde os principais atores não são eleitos pelo povo. Tem controle quase total sobre os demais Poderes.

Metrô das arábias

Faz todo o sentido buscar recursos financeiros em países árabes, Dubai e vizinhança. Eles estão com apetite inclusive em setores cujo retorno se dá no longuíssimo prazo. Agora mesmo, o Mubadala, o fundo soberano de Abu Dhabi, obteve o controle do Metrô do Rio de Janeiro, que até agora pertencia à Invepar, a holding, controlada pelos fundos de pensão Previ, Funcef e Petros.

Churras da rua