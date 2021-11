A boa ação de Dunga

Soldado das causas sociais, o capitão do Tetra, Dunga recebeu, ao lado dos voluntários do seu time na Seleção do Bem 8, o Troféu Honra ao Mérito, proposta da vereadora Cláudia Araújo (PSD). Aproveitou para se engajar em outra causa: "Sinal Vermelho", quando as mulheres mostram às pessoas a mão espalmada com um "x" vermelho, sinal de que tem sido vítima de violência e que precisa de ajuda.

Rumo ao espaço

Depois da reabertura dos negócios e com o incremento da atividade turística, Gramado vive momento de grandes investimentos, com a óbvia valorização do preço do metro quadrado. Em um desses empreendimentos, o valor alcançou cifras estratosféricas.

Os homens do dinheiro

Quando se observa o mercado imobiliário e os repetidos lançamentos de unidades, que passam folgado dos R$ 3 milhões ou R$ 4 milhões, quando se vê o surgimento de empreendimentos nas cidades e na Serra de dezenas de milhões de reais, surge automaticamente a pergunta: de onde vem tanto dinheiro e de onde sai tanto consumidor endinheirado. Ainda mais com essa inflação.

Pagamento de mico

Existe um cenário absurdamente viável nas eleições majoritárias. Lula ou Bolsonaro podem desistir de concorrer se o candidato da terceira via ao Planalto crescer perigosamente até o início de 2022. No popular, não pagar mico. O insólito na história política brasileira é que um depende do outro.

Magoou I

Liderança do PDT e pré-candidato ao Planalto em 2022, Ciro Gomes encilhou e montou o cavalo da irritação quando soube que deputados federais do seu partido votaram a favor da PEC dos Precatórios. Falou até em retirar a candidatura. O que leva à pergunta: quem manda no PDT, se é que alguém manda?

Magoou II

É certo que o Podemos, ao qual Sergio Moro vai de filiar amanhã, não tem estrutura para bancar uma campanha nacional para a presidência da República, e nem pode contar com o entusiasmo de outros partidos para alianças. Todos os que poderiam foram alvejados pela Lava Jato.

Caravana cervejeira



/Lo Oliveira Contursi/Divulgação/JC

Os sócios da Cervejaria Edelbrau, de Nova Petrópolis, Fernando Maldaner e Samuel Zang, recepcionaram o ministro do turismo, Gilson Machado Neto. Não só ele visitou a planta. Lá estiveram o prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf (PSDB), o senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP), o deputado federal Marcel van Hattem (Novo), e o embaixador do turismo brasileiro Alvaro Garnero.



A pioneira

Alinhada às práticas de melhoria contínua e segurança, a CMPC obteve um reconhecimento nacional da confiabilidade das suas operações. A empresa é a primeira indústria de celulose no País a obter a Certificação de Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos (SPIE), que é concedida pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) com autorização do Inmetro.

O gato e o rato

O Partido Comunista chinês se reúne pela primeira vez em um ano, tendo como pauta a reeleição do presidente Xi Jinping. Não tem fundo partidário nem verba de campanha, o critério e a eficiência da gestão. Como disse o pai da abertura comercial da China, Deng Xiaoping, ao herdar a miséria de Mao Tse Tung: não importa a cor do gato desde que ele cace ratos.

O mais antigo

O jóquei Wilmar Müller Nunes, considerado o mais antigo dessa profissão em atividade no mundo, recebeu o título de cidadão Emérito da Câmara de Vereadores de Pelotas. A proposição foi do vereador Marcio Santos (PSDB).

O baile dos mortos

Morte de alguém famoso costuma ter velórios que se estendem por semanas a fio. O choro sincero de muitos e o insincero de outros é embebido com o molho da morbidez misturado com o faturamento obtido com o falecido ou falecida. No Brasil, morto é um eficiente garoto-propaganda.

Nem morto escapa

Parentes de falecidos ficam chocados quando visitam familiares enterrados nos cemitérios e se deparam com o furto de todo e qualquer metal nas lápides, incluindo a moldura dos retratos. Não é de hoje, mas de algum tempo para cá, a sanha desse lixo de gente extrapolou. Essa definição vale também para os receptadores.

O negócio Marília Mendonça