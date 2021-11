Aventura fora da estrada

Formando em Jornalismo na UPF, o jovem Nathan Breitenbach, 22 anos, de Erechim registrou em reportagem o mundo de expedições off-road (viagens fora da estrada) de gente que curte acampar. A prática ganhou adeptos na pandemia, por permitir visitar locais menos movimentados. Um grupo fez recente roteiro pelos cânions do Sul, com o relato de Breitenbach, mostrando como funciona organização e logística. Alguns lugares são de difícil acesso, mas com natureza exuberantes, como mostra a imagem.



Pampa

Uma das riquezas do Rio Grande do Sul, o bioma Pampa é tema da reportagem especial desta edição. Há uma mobilização para presevar o ecossistema, que tem perdido vegetação nativa. A ideia é promover o uso consicente do solo para preservar a biodiversidade, relata a jornalista Cristine Pires.

Feira do Livro

A Feira do Livro de Porto Alegre, em formato menor neste ano, não tem pavilhão internacional. Mas manteve a representação de banca com publicações em língua estrangeira. A tradicional livraria Calle Corrientes está presente, oferecendo um belo acervo de livros no idioma espanhol. Matéria no site do JC.

Flávio Porcello

O jornalista e professor Flávio Porcello, 70 anos, morreu de Covid na madrugada de domingo. Ele estava internado no Hospital São Lucas da Pucrs (matéria nesta edição. Porcello era muito estimado por ex-alunos, colegas e amigos. Impressiona a quantidade de mensagens nas redes sociais, com fotos em formaturas, salas de aula e redações ou estúdios de televisão. Grande figura.

Da gôndola para o hospital

Os irmãos Cláudio e Airton Zaffari oficializaram a doação de R$ 10 milhões para as obras do Hospital Nora Teixeira

SANTA CASA DE MISERIC/DIVULGAÇÃO/JC

Em visita à Santa Casa, os irmãos Cláudio e Airton Zaffari oficializaram a doação de R$ 10 milhões para as obras do Hospital Nora Teixeira. Em companhia de Nora Teixeira e da Irmã mesária Helena Dahne Bartelle, os irmãos Zaffari foram recebidos pelo provedor Alfredo Englert e pelos diretores Julio Matos e Jader Pires no Salão Nobre da Provedoria.

Comportamento I

Porto Alegre já foi a capital da buzina, depois melhorou, zerou durante a pandemia aguda e agora os amantes da estridência automotiva mudaram: as buzinadas são mais longas na razão direta da irritação e da falta de educação.

Comportamento II

Acostumados a atravessar ruas com o pouco trânsito de 2020 inicio de 2021, os amantes do esporte de atravessar ruas dedilhando o celular sem olhar para os lados, até fora das das faixas de segurança e mesmo nelas com o sinal fechado, seguem mantendo esse comportamento. É conhecido como "Jesus me chama".

Comportamento III

Outra moda perigosa é ciclista trafegar na calçada à toda velocidade, inclusive com crianças na garupa, às vezes passando rente a pessoas saindo de portarias dos prédios. Morrer atropelado por uma bike não é exatamente um epitáfio glorioso. Nem para o atropelador.

Comportamento IV

Sai o assunto pandemia nas conversas e entra o tema inflação, suas crueldades e desesperança.

Breve aqui

Uma pergunta a ser feita para a engenharia de trânsito da EPTC é até quando vias como a Protásio Alves suportarão o aumento do fluxo de veículos, dada a proliferação de novos prédios altos no bairro Petrópolis. Já entrou no rol das avenidas entupidas, mesmo fora dos horários de pique.

Os dois Brasís I

O primeiro entende o que está envolvido na PEC dos Precatórios, sabe das implicações políticas para 2022, tem consciência do que seja teto de gastos e como esse jogo é jogado e o porquê das reações do mercado.

Reconhecimento

A colega jornalista Taline Oppitz, colunista de política do jornal do Correio do Povo, foi reconhecida com o título de Cidadã Emérita de Porto Alegre, em concorrida cerimônia na sexta-feira na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Frigorífico Languiru

A Cooperativa Languiru chega aos seus 66 anos de história, celebrados no dia 13 de novembro, anunciando oficialmente o seu ingresso no mercado da bovinocultura de corte. Inicialmente vai atender os Supermecados Languiru e em seguida o mix de produtos da marca em todo o Estado.

Fala Caxias

Apresentar e debater o cenário atual da infraestrutura logística na Região Sul são os principais objetivos da 19ª edição do Seminário de Negócios Internacionais da Serra Gaúcha, no dia 23 de novembro, terça-feira. O evento é uma realização da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC).

Azar dos interioranos

A exemplo do uber, que destronou o táxi normal, o sistema chamado de Buser teima em arrostar decisão judicial e segue tirando passageiros das já combalidas empresas de ônibus intermunicipais. Se elas se reduzirem ainda mais, como os sem-carro e pouco-dinheiro dos pequenos municípios vão se deslocar?

Os dois Brasís II

O segundo Brasil, a maioria esmagadora, não entende de meta fiscal nem o motivo da alaúza, se é para pagar o que a União deve, mas só depois de saber o que é um precatório. Esse Brasil decide eleição.

Os novos Noéis

Papai Noel negro, Papai Noel pardo, Papai Noel deficiente visual, enfim, Papai Noel

LUIZA PRADO/JC