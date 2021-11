United States of Brazil

Uma enorme fila se formou, no sábado, na rua Florêncio Ygartua, bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre. Todos queriam comprar algum tipo de fantasia ou acessório em loja especializada no Halloween. É a festa norte-americana que mais sucesso faz no Brazil. Desculpa, Brasil.

A outra face

Estamos no miolo da chamada tempestade perfeita. Como os preços dos combustíveis estão mais altos lá fora, a importação de derivados de petróleo é mais cara do que os da Petrobras. Que não tem condições de suprir a demanda.

Suprima-se

Alguém deveria retirar da Constituição a parte que diz que todos são iguais perante a lei. Como no livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, alguns são mais iguais do que os outros.

Nova direção

Em pleito realizada no dia 29 de outubro, André Thozeski foi eleito presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul (Sincor-RS). Ele vai suceder o atual presidente, Ricardo Pansera, e tomará posse em janeiro.

Prêmio Aberje

A CMPC, uma das maiores companhias de celulose da América Latina, venceu pela segunda vez consecutiva o Prêmio Aberje na região Sul. Neste ano, a conquista ocorreu na categoria Mídia Audiovisual, com o projeto "Oficinas FibraLAB: qualidade e conteúdo audiovisual como início de uma grande iniciativa".

Veterinários de rua



MVR/DIVULGAÇÃO/JC

Os moradores da Vila Planetário, em Porto Alegre, receberam atenção especial para seus pets no domingo. Tutores de cães e gatos contaram com atendimento voluntário do projeto Médicos Veterinários de Rua do Rio Grande do Sul (MVR-RS), que realizaram sua primeira ação no Estado. Os voluntários contaram com o apoio da ONG Misturaí e com a participação do Gabinete da Causa Animal da prefeitura de Porto Alegre.



Parabéns pra você



NADIA RAUPP MEUCCI/DIVULGAÇÃO/JC

O factótum Vitório Gheno completou 98 anos. Quem o vê não diz. Andar firme, cercado pela admiração de quem o conhece, Gheno é um patrimônio da cidade.



Solução que cria problema

Todo mundo grita, aplaude e se entusiasma com o porvir do carro elétrico, substituindo os motores de combustão interna. Tudo muito bonito, mas ninguém sabe como resolver e o que fazer com bilhões de baterias altamente poluentes. Não existe eletricidade de graça.

O não que preocupa

Certa vez o colunista perguntou a um técnico da CEEE se a oferta de energia seria suficiente para recarregar as baterias da frota de Porto Alegre caso ela fosse toda movida à eletricidade. Ele respondeu que não.

A solução ideal

Em meados dos anos 1980, esteve em Porto Alegre em vapt-vupt o presidente da Mercedes-Benz. O governo José Sarney ensaiava o biodiesel. Deu entrevista no Plaza São Rafael. Seria solução? Com a franqueza alemã, respondeu que não. O futuro, falou, será o hidrogênio fabricado dentro do motor, usando apenas água, que hoje conhecemos como célula de combustível. Tecnologia há, o problema é o custo de obtenção.

Menos mal