O tempo que para

Talvez devido aos tempos turvos, a reforma da Praça da Matriz, em Porto Alegre, deu um tempo, voltando às obras em data incerta e não sabida. Esse logradouro sempre foi órfão, mesmo ao lado de dois e antigamente de três Poderes. O monumento em homenagem a Júlio de Castilhos, de beleza ímpar, atrai turistas como pão quente. Mas o nome oficial da Praça da Matriz é Praça Marechal Deodoro. Aliás, a Praça Júlio de Castilhos fica na 24 de Outubro, assim como o Viaduto Otávio Rocha, conhecido como Viaduto da Borges, fica distante da rua de mesmo nome.

Tragédia grega

Tanto que o cinemão de Hollywood anda carente de boas histórias que a realidade despejou uma inédita e fora dos desgastados arquétipos de sempre. Um ator famoso manuseia uma arma que julgava estar descarregada, atira, mata a diretora do elenco, fere outro da equipe. Desgostoso, abandona a profissão e vai viver atormentado até o fim dos seus dias. Nenhuma ficção chegaria perto dessa tragédia ampla.

Força às pequenas

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) trabalha para viabilizar investimentos para o setor elétrico. Reuniu-se com representantes do banco Sicoob, do BRDE e da empresa MAZP - Energias Renováveis. A empresa tem interesse em implementar projetos de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) no Rio Jacuí, no Vale do Rio Pardo. As geradoras de energia serão instaladas nas eclusas já existentes.

Por falar em eclusa...

...a primeira eclusa no Brasil foi pensada no final do século XIX e implantada na década de 1920 no Rio Caí, nas proximidades da cidade do mesmo nome. Permitiam a navegação dos barcos que levavam mercadorias e na volta traziam banha de porco. As ruínas são visíveis até hoje.

Onyx da Cootravipa

Em visita à Cootravipa na quinta-feira passada, o ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni (DEM), assinou documento de intenção de associar-se à Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa). Disse que vai associar-se para que a cooperativa tenha um ministro e um amigo em seu quadro de sócios.

Finalmente

Reforçando nota do Espaço Vital: a gravidade do crime pode igualar a pena por homicídio à suspensão do direito de dirigir. A decisão é da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao prover recurso especial ajuizado pelo Ministério Público.

É muito gordinho

Um dado que representa risco é o aumento na prevalência de sobrepeso no público masculino na saúde suplementar. Os números mais recentes do Vigitel Brasil, de 2018, mostram que 63,2% dos beneficiários com mais de 18 anos, residentes das capitais brasileiras, tinham excesso de peso e 20,5% estavam com obesidade. E a prevalência vem aumentando a cada ano desde 2008.

Dinheiro engarrafado

Temos a inflação dos alimentos e a inflação dos alimentos líquidos. E entre eles está a cerveja, assim definida pelos adeptos. É um grande negócio. O balanço da Ambev, divulgado na semana passada, registrou alta no lucro de 57,4%, chegando a R$ 3,7 bilhões no terceiro trimestre. E nunca tivemos tantas cervejarias artesanais. A sede brasileira é incomensurável.

Mistérios do Uber

De uns tempos para cá, a placa do carro solicitado pelo Uber fica semiescondida no celular, só permitindo a leitura quando chega no ponto do embarque. Qual é a moral dessa história só eles sabem.

Pesquisa rádio

O mercado brasileiro conta com mais uma alternativa para mensuração da audiência do Meio Rádio, com um nome que identifica bem o seu propósito: "AudiRádio". Quem toca esse barco é Domicio Torres, ex-Ibope.

Salvaram as pererecas

O Daer instalou elevadas na Rota do Sul para permitir o ir e vir de animais anfíbios de reserva biológica em Itati. Quando ela foi construída, a população de pererecas - um anfíbio, como o sapo - foi muito afetada, porque cruzavam a rodovia e eram esmagadas pelos carros. Agora, estão a salvo.

A lã e o Rio Grande

Reportagem especial nesta edição. A tradição da produção de lã no Rio Grande do Sul é forte. Alguns lanifícios tinnham reputação internacional. Para citar dois exemplos, Lanifício São Pedro, de Caxias do Sul, e o Lanifício Thomas Albornoz, de Livramento.

Em busca de um empate