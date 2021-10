Mourão de volta ao velho casarão

Durante lançamento do livro sobre escolas cívico-militares, de autoria do deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) estava emocionado "em retornar ao velho Casarão da Várzea", como é conhecido o Colégio Militar de Porto Alegre. O general Mourão recordou dos bailes realizados naquele espaço, no Salão Brasil. "Aqui tínhamos contato com as meninas, durante os bailes. Ali surgiram muitos namoros e muitos casamentos", falou com certa nostalgia.

Atravessando o Rio Grande

Cavalgando na Alvorada, o capataz de CTG encontra a primeira prenda. Ela o cumprimenta. - E aí, tudo Joia? Chuvisca aí também, Ciríaco? - Não, Constantina, só em Dezesseis de Novembro, aí molha muito bem o Gramado. Mas Doutor Ricardo contou que lá tem muito Formigueiro, que vai até a altura da Canela. Mas bateu uma seca, um Mormaço daqueles. Até Pantano Grande virou Restinga Seca. Antes, tinha muitas Canoas. - É bem verdade. Tens notícia das Minas do Leão? - Não, com exceção da Mariana Pimentel. Dizem que ela deita no Relvado. - Antigamente ela era cheia de Não-Me-Toque. Que Barra Funda! Mudando de assunto: ouvi falar que aí tem muito Barão? - Só um. Mas ele dorme muito, gosta muito de Travesseiro. Mas comer bem lá isso ele come. - É a vantagem para quem tem Muitos Capões. - Vero. Aliás, o General Câmara, pai do Tenente Portela, neto do Coronel Bicaco, é muito rigoroso nessas coisas. É Sentinela do Sul. - Bueno, vou tomando meu rumo. Neste final de semana vais subir Morro Redondo? - Desta vez não, prefiro subir o Montenegro, torcendo pra não Caí. - Pena que tenha Pedras Altas. Prefiro os Morrinhos do Sul. Amanhã, depois da Rondinha, vou saborear um Palmitinho. Quem sabe me embrenhe no Sertão Santana. E tu? - Estou pensando em dormir no Sobradinho e tomar umas canhas até ficar Alegrete. Aí eu Triunfo. Já é um Bom Princípio. - Já eu prefiro dormir em Barracão. Certo, então. Dá um abraço no Tio Hugo. - Nada de Derrubadas. Olha o Segredo! - Desculpa, esqueci que tens uma diferença com ele. Falar nisso, sabes se os Dois Irmãos seguem juntos? - Total. Eles e os Dois Lajeados, que moram no Engenho Velho. Mas nem sempre foi assim. Certa vez duelaram em uma Tapera com Garruchos. Três Passos depois atravessaram Riozinho, pouco depois dos Três Arroios com Três Cachoeiras. Lá encontraram Três Coroas, que bebiam chá de Cidreira. E assim foram eles conversando até chegar na Estância Velha. Atravessaram Viadutos, levaram cavalos para o Amaral Ferrador. Em perfeita Harmonia, foram rezar na Capela de Santana e dar graças ao Bom Jesus com muita Alegria.

Supressão do ipê



Condôminos do prédio da avenida Independência, 794, não entendem por que um ipê que fica na calçada da rua André Puente será removido, afinal, da charmosa galeria que liga a avenida à rua. Eles têm um laudo que atesta a sanidade do vegetal. O temor é que aproveitem o feriadão para derrubá-la.



Mutatis mutantis

É para ver como a expressão "pesquisa é retrato do momento" precisa ser levada ao pé da letra. Segundo pesquisa do PoderData, em 60 dias, Lula caiu 10 pontos na disputa do segundo turno. Tinha 65% contra 30% de Bolsonaro, e agora está 52% a 37%.

De volta aos trilhos

Até por aí. O Ministério da Infraestrutura lançou recentemente o Pró-Trilhos, Programa de Autorizações Ferroviárias. Prevê a licitação de 10 novos trechos de ferrovias, um investimento de R$ 53 bilhões. O setor ferroviário é quase que 100% dependente da aquisição de peças no exterior. Parece incrível, mas desde os anos 1980 não se fabricam trilhos no Brasil.

Quem manda neste país

O Comando Vermelho mandou donos de postos de gasolina de Manaus (AM) reduzirem os preços dos combustíveis. Segundo o Metrópoles, ameaçou botar fogo nos postos e caminhões.

Enquanto isso, no pampa...

Decisão judicial estabelece que entrar armado e violar fechadura de residência sem consumar o roubo não é crime. Crime é matar o bandido e assassino, por suposto.

Dia do Interferiado

O Brasil gosta de hipocrisias em matéria de feriadões. Deveríamos contar o dia útil entre um domingo e o feriado de terça-feira também como feriado. No caso desta segunda-feira, o funcionalismo público - parabéns a eles nesta data festiva - trocou seu feriado pelo dia 30. Mas, como regra, o interferiado é um morto fantasiado de ponto facultativo.

De novo

Pela terceira vez em um período de 21 dias, o Poder Judiciário gaúcho voltou a reconhecer a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul como detentora das expressões FCDL, FCDL-RS, FCDL Rio Grande do Sul, FCDL gaúcha e outras assemelhadas.

Mussum ensaboada

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco mostra como é volúvel o mundo político-partidário. Foi um dos articuladores da fusão entre o DEM e PSL e agora se vai de mala e cuia para o PSD, que pretende lançá-lo como candidato a presidente em 2022. Políticos, assim como os países, não têm amigos, têm interesses.

