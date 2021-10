Quando se trata de decoração de Natal em Gramado, o poder público e o comércio local não brincam em serviço. Como Deus ajuda quem cedo madruga, as vitrines da Prawer foram pintadas à mão pela artista plástica Virgínia Giulian, que, entre outros trabalhos, pintou o teto do Teatro Bradesco em São Paulo.

O pior imposto

A inflação é descrita como o mais cruel dos impostos, expressão criada nos anos 1980, quando o dragão escapou do controle. Mas há algo pior do que ela, a estagflação, que é inflação alta com crescimento negativo.

Bom de aplauso

Na palestra que fez no Tá na Mesa da Federasul de ontem, o ministro Onyx Lorenzoni foi aplaudido sete vezes, cinco durante sua fala. No final, todos de pé. Matéria nesta edição.

O pau da barraca

De uma hora para outra, o ministro Paulo Guedes deu para chutar o pau da barraca. Chamou o ministro Marcos Pontes de burro e disse que Onyx só inaugurava obras de futebol de várzea - na realidade, um centro esportivo iniciado pelo PT. Em resposta, o ministro do Trabalho disse que Guedes estava falando com o fígado.

Por falar em fígado...

...de alguns anos para cá, o mundo brasileiro está raciocinando com o fígado. Que é um péssimo conselheiro, porque distorce a lógica como um salão de espelhos de parque de diversões distorce a figura humana.

De volta a 1964

A CPI da Covid pediu ao Supremo Tribunal Federal que vedasse o acesso do presidente Jair Bolsonaro às redes sociais. Pode-se questionar as ações do presidente, mas impedir seu acesso a elas é censura explícita. A Constituição está sendo rasgada por quem deveria defendê-la. Voltamos a 1964.

Arquitetura na Serra

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) inaugurou ontem, em Caxias do Sul, o Escritório Regional Serra. Fica na rua Sinimbu, 1.670, bloco 3, sala 110, no Centro da cidade serrana. A unidade atenderá 88 municípios, com mais de 2 mil profissionais e 500 empresas. É o quarto escritório regional do CAU/RS - os outros três ficam em Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo, todos inaugurados em 2021.

Força de trabalho

Ações para manter a força de trabalho e atrair novos profissionais num período de crise sanitária foram apresentadas pela superintendente Assistencial e de Educação do Hospital Moinhos de Vento, Vania Röhsig, no Congresso Nacional de Hospitais Privados, o maior da América Latina.

País pobre é outra coisa

A chanceler alemã Angela Merkel não precisará fazer mudança quando deixar o governo. Mora no mesmo apartamento há 16 anos. Tirou férias na Croácia e viajou (obrigatoriamente) em avião do governo. Já o marido foi na classe econômica em voo comercial. Se pegasse carona com a frau, teria que pagar tarifa de primeira classe.

O lorde tá certo

Esse vendaval de leis anti-corrupção cheias de boas intenções mas com pouco efeito prático ocorre porque o ser humano não falha. Faz lembrar uma frase do político inglês do século XVII, Lord Henry St James Bolingbroke: "É um grande erro pensar que se pode fabricar virtude através de leis".

Tráfico de pessoas

A biblioteca do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) está divulgando sua nova bibliografia temática "Tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho escravo". A publicação reúne referências de livros, capítulos, artigos, dissertações e teses sobre o assunto, escolhido por sua relevância no cenário jurídico atual, com links para o texto integral.

Um ano de melhorias

A IPSul Concessionária de Iluminação Pública S.A., que completou um ano de atuação, é a responsável pela manutenção e modernização da iluminação pública de Porto Alegre em parceria público-privada com a prefeitura da Capital. Desde do início de suas operações, realizou mais de 60 mil intervenções. Houve queda de 50% nas reclamações diárias.

Eleições OAB

nota de ontem sobre as chapas que concorrem nas eleições da OAB-RS A propósito da, o candidato Paulo Torelly informa que tem 33 anos de advocacia no seu currículo.



Velhinha, mas enxuta