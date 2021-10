A floresta Antártica

Exposição "Da Floresta ao Deserto de Gelo: Pesquisas Geológicas na Antártica", realizada pela Geologia da Unisinos e o GEO Museu de Gramado mostra aos visitantes uma viagem a um dos locais mais isolados do mundo: a Antártica, mas uma Antártica antiga, quente e cheia de florestas. Visitantes conhecerão fósseis de plantas (foto) e animais marinhos e terrestres descobertos durante 60 dias de expedição no continente gelado e o dia a dia desafiador dos pesquisadores que trabalharam nestas escavações.

Ação e reação

Todo e qualquer esforço em conjunto contra o vandalismo em todas as suas formas, a ser feito pelo poder público, deve levar em conta que o vândalo adora ver suas porcarias expostas nos meios de comunicação. Quanto maior a exposição, maior o deleite.

A onda da Farrapos

A prefeitura de Porto Alegre recebeu um belo presente espanhol para revitalizar a avenida Farrapos, o equivalente a R$ 1,3 milhão para fazer o projeto. Vale lembrar que até meados dos anos 1960, a avenida tinha onda verde. Quem entrasse nela com sinal verde a 60 km/na altura da Casa Dico, não pegaria sinal vermelho até o início, na rua Conceição, e vice-versa. A multiplicação de carros e semáforos a sepultou.

Eleições OAB RS

Serão duas chapas a disputar a eleição para a diretoria e Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS). Pela situação, concorre o advogado Leonardo Lamachia, com 21 anos de advocacia ininterrupta, e pela oposição Paulo Torelly, que foi procurador-geral do Estado no governo Olívio Dutra (PT, 1999-2002).

Grupo Panvel

O Grupo Dimed passará a ser Grupo Panvel a partir de 2022. A mudança foi anunciada no Panvel Day, primeiro evento direcionado para investidores, ontem, no qual os executivos do grupo falaram dos planos de expansão e do foco dos investimentos. Matéria nesta edição.

O futuro do petróleo

O professor de pós-graduação em Economia Gustavo Inácio de Moraes, da Pucrs, dá a sua opinião sobre o futuro do petróleo: "Depois, cereja do bolo, a perspectiva de carros elétricos por toda a parte logo ali em 2030: como produtores de petróleo, não tendo mais a perspectiva do petróleo para consumo pelos transportes, desejarão tirar o lucro máximo nessa década, década e meia, final."

E os outros?

Não que sirva de consolo, mas apesar de o litro da gasolina ter chegado a R$ 7,00, o Brasil está no lugar 91 entre os países com gasolina mais cara. Hong Kong lidera o ranking, seguido dos Países Baixos e países nórdicos. Portugal, França e Alemanha estão bem na nossa frente.

Mal do Ferreiro

Não é a primeira vez que uma vacina é associada, de forma infundada, ao HIV. Quando a Aids explodiu, nos primeiros anos da década de 1990, surgiu uma teoria maluca de que o vírus seria uma mutação causada pela vacina contra a poliomielite. Era intriga, claro, talvez baseada no fato de ser doença não letal, conhecida como Mal do Fereiro na África Equatorial no século XIX. A informação foi fornecida a este colunista na época por um bioquímico do Hospital de Clínicas.

Mourão cá

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), participa hoje, às 10h, no Colégio Militar de Porto Alegre do lançamento do livro Escola Cívico-Militar: Uma Esperança para o Brasil, do deputado estadual Tenente-Coronel Luciano Zucco (PSL). A obra traça um histórico do modelo cívico-militar, que no Rio Grande do Sul foi implementado neste ano a partir de lei criada com projeto apresentado por Zucco.



Caça aos doces

O Shopping Total terá assuntos de adulto, mas também diversão para as crianças, nesta semana especial. Na sexta-feira, às 17h, acontece o Bem-Estar Total Edição Outubro Rosa, um bate-papo com representantes do Imama que vão falar sobre Autocuidado. No domingo, a tarde será para os pequenos, com caça aos doces nas lojas parceiras.

Rompendo grades

Rompendo as Grades - Outros Olhares Sobre as Prisões" é tema do terceiro episódio do Podcast "Invisíveis - Histórias para Acordar". Trata da vida de exclusão de presidiárias, pelas visões da procuradora do Estado do RS Roberta Arabiane Siqueira e da diretora de Teatro Rita Wengorovius. Hoje, às 19h, na RED - Rede Estação Democracia.

O pinheirão