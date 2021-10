O gigante do abrigo

Essa portentosa árvore cresceu livre, leve e solta sem ser importunada na curva de acesso ao antigo abrigo dos bondes da rua José Montaury, Centro Histórico de Porto Alegre. Lindeira ao Largo Glênio Peres, essa espécie de pinheiro é a mais alta da vizinhança, cartão postal despercebido na capital gaúcha.

A inflação como ela é

Nos últimos 45 dias, o preço do boi caiu 15%. Na gôndola do supermercado, não caiu nada. Estima-se que a margem gire em torno de 40%. O preço da costelinha de porco está em torno de R$ 24,00 o quilo. O produtor recebe R$ 6,00 o quilo.

O pai da criança Brasil I

Tudo mundo quer ser o pai da criança chamada Auxílio Brasil ou Bolsa Família. O pai mesmo foi o economista Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, detestado pela esquerda que o chama de criador do neoliberalismo. Trataram de demonizá-lo, convenientemente.

O pai da criança Brasil II

O conceito de Friedman é que os pobres precisavam ser ajudados, então, criou o imposto de renda negativo. Nos anos 1990, no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), a primeira-dama Ruth Cardoso criou o auxílio no Brasil. Posteriormente, Lula alterou o nome e o PT reivindicou a paternidade do programa.

Tudo tão estranho...

Revendedores de combustíveis da região Sul do Estado estão se queixando das elevações de preços na Refinaria Riograndense, ocorridas na semana passada, de forma desconectada da Petrobras, em torno de R$ 0,40. Os caminhões dos estabelecimentos comerciais precisam ir até a Refap, em Canoas, para tentar conseguir melhores preços e fazer os carregamentos, o que ocasiona novos custos para o segmento varejista.

Conexão Saúde

Até o dia 31 de dezembro, a Advocacia regularmente inscrita na OAB/RS poderá agendar uma consulta de telemedicina, de forma gratuita, na plataforma Conexa Saúde. A iniciativa da Caixa de Assistência dos Advogados pretende apresentar o serviço aos colegas e criar a cultura da consulta online.

Feliz aniversário

O Instituto dos Advogados do RS (Iargs) completa hoje 95 anos de existência. Presidido por Sulamita Santos Cabral, a instituição se reinventou para oferecer cursos e palestras durante a pandemia.

Varig

A propósito da Historinha de Sexta, na qual se mencionou que os passageiros levavam até os talheres de prata da Varig nos voos dos velhos tempo, empresário diz que foi testemunha dessa "coisa desagradável de ver", e foi um gerente de banco que os surripiou, aduziu. Depois reclamamos da roubalheira dos políticos, concluiu. Vero. E quem os elege?

Petróleo no espaço

Os Emirados Árabes Unidos não esbanjam o dinheiro só em extravagâncias arquitetônicas como parece. Em fevereiro, lançaram seu satélite que circula na órbita de Marte e agora preparam em conjunto com Israel - sim, com Israel - o lançamento de uma sonda para pousar no do lado escuro da Lua, o que só os chineses conseguiram até agora.

Eleições na OAB

Pela primeira vez na história, os advogados poderão escolher seus representantes na OAB em plataforma online, por meio virtual. A iniciativa se tornou realidade a partir da aprovação unânime do plenário que deu a cinco seccionais - entre essas pioneiras, a OAB/RS - a condição já em 2021.

Carlos Finimundi

Com pesar, a página registra o falecimento do empresário caxiense Carlos Finimundi aos 100 anos de idade. Fundador da Dambroz Implementos Rodoviários, fazia questão de aparecer na página 3 a cada aniversário, e a exibia orgulhosamente a amigos e clientes.

Futebol saudável

O oftalmologista e professor da Ulbra, Cesar Silveira, deu início ao projeto De Olho na Bola, parceria com a Escola de Futebol do Grêmio. A proposta prevê a avaliação com o objetivo de contribuir para o futebol saudável. Na primeira fase do projeto, estão sendo avaliados 68 goleiros com idades entre 6 e 16 anos.

Más práticas

Recente episódio envolvendo uma empresa gaúcha cujo RH preferia contratar gente "bonita" para suas lojas, o que lhe rendeu ação de MP e Polícia Federal, mostra o quanto de más práticas ainda afloram por aí. Não bastassem outras discriminações, ainda é preciso nascer bonito.

Miss Universo

O empresário gaúcho Winston Ling assume o Miss Universo Brasil e o próximo certame será em um navio, com final no dia 9 de novembro. A vencedora ganhará um MBA do Hayek College, mais R$ 50 mil. A representante brasileira irá para o mundial em 12 de dezembro na cidade de Eilat, Israel.

Arriba México!