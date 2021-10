O sol por testemunha

Engraxates veteranos da Praça da Alfândega, nas proximidades do prédio da Caixa, seu Paulo e dona Vera tem um pequeno probleminha com o sol. Os assentos das cadeiras esquentam e os potenciais clientes não gostam de fritar os países baixos. Então, fazem um apelo a quem interessar possa: dois guarda-sóis. Pode ter propaganda, sem problemas.

A medalha do Gringo

Mais do que a honraria da Medalha do Mérito Farropuilha, o evento que homenageou o ex-governador José Ivo Sartori (MDB), na terça-feira na Assembleia Legislativa, mostrou que ele está no páreo da disputa em 2022. Não só pelas presenças políticas, mas também pelas falas. Em resumo, se quiser, pode ser o candidato do MDB ao Palácio Piratini.

Feito inédito

A questão é querer. Seria um feito inédito, concorrer três vezes seguidas ao Piratini pelo MDB - 2014, 2018 e 2022. É verdade que o partido lançou candidato nas 10 disputas desde a redemocratização. Mas foram duas chances para cada um: Sartori, Pedro Simon, Antonio Britto, Germano Rigotto e José Fogaça.

Opções

A definição do candidato do MDB ao governo do Estado sai em dezembro. E, se Sartori não quiser, o presidente do MDB no Rio Grande do Sul, deputado federal Alceu Moreira, está fardado para a disputa. O parlamentar não nega o deseja de concorrer ao Piratini em 2022. Corre por fora o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza.

Largada socialista

Enquanto outras siglas ainda devem decidir qual nome será o candidato para sentar na cadeira 1 do Palácio Piratini, o socialista histórico Beto Albuquerque parece ser consenso no PSB para disputar a eleição ao governo do Estado em 2022.

PCC multinacional

O Ministério da Justiça está alerta com a onda de crimes e assassinatos na fronteira entre o Brasil e o Paraguai na cidade de Pedro Juan Caballero, que seriam obras do PCC e que podem adentrar o Brasil por Ponta Porã (MS). Como sempre, é guerra entre facções pelo domínio do tráfico de drogas, sempre elas.

Por falar em drogas...

...há tempos, a Brigada Militar constatou que 85% dos crimes e assassinatos da Região Metropolitana de Porto Alegre envolviam drogas direta ou indiretamente. Se alguma coisa mudou de lá para cá, deve ter sido o aumento do percentual.

Gentil oferecimento

A Controladoria-Geral do Município (CGM) de Porto Alegre recebeu R$ 194,2 mil para compra de computadores e outros equipamentos de informática. O recurso foi destinado pelo vereador Ramiro Rosário (PSDB) por meio de duas emendas impositivas ao orçamento municipal.

Parece um guri



Jéssica Rigon/Divulgação/JC

Um guri que acaba de completar 100 anos. Domingos Galina, natural de Tuparendi, causaria espanto nos nutricionistas e defensores da comida saudável. Café da manhã: poina, queijo, salame, mortadela, polenta, fortaia. Almoço: arroz, feijão, churrasco (carne gorda), sopa, lentilha, feijoada, peixe, cebola, saladas, gosta de sal na comida, um cálice de vinho colonial. Janta: sobras do almoço, conta o jornalista Vilson Winkler.



Pequenos municípios

Subcomissão especial da Câmara dos Deputados que vai analisar as consequências da extinção de pequenos municípios, foi instalada ontem em Brasília. O presidente será o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), e a relatora a também gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL), que terá prazo até o final de dezembro para entregar suas conclusões e recomendações.

Do quartel ao café

Cafés especiais, eis um nicho que não para de crescer por estas e outras bandas. Quem entra nessa brecha é a franquia mineira Cheirin Bão, com loja na avenida Osvaldo Aranha. A curiosidade é o dono, o coronel da reserva Marcus Bastos. Matéria completa no site do GeraçãoE.

Os cem mil