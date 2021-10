Após a inauguração da Delegacia de Repressão de Crimes Rurais e Abigeato, no Alegrete, que atenderá 42 municípios da região, o vice-governador e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), e o líder do governo, deputado estadual Frederico Antunes (PP), foram recepcionados com uma iguaria da terra, um cordeiro a moda Feitio do Alegrete. Ranolfo é dois em um na administração estadual. E dá conta dos dois.

Diga ao povo que vou

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) anunciou que vai concorrer à presidência da República em 2022 e que está disposta a conversar com o Centrão e os centros de direita e de esquerda. É um leque bem amplo. Agora, resta acertar com os russos.

Quase lá

O Brasil é o segundo País com maior proporção de nem-nem do mundo, jovens entre 18 e 24 anos que nem estudam e nem trabalham. Só perdemos para a África do Sul, com 45%. Os dados referem-se a 2020. A fonte é a OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Definitivamente, é uma tragédia.

Limite da vingança

A nomeação do ex-detento Lacir Moraes Ramos na Secretaria da Justiça, ora revogada, é um desses dilemas difíceis de resolver. De um lado, as vítimas dizendo não pode; de outro, um detento recuperado que poderia ajudar na ressocialização de outros. É a dura realidade de que ninguém dá emprego para ex-presidiário. Qual o limite da vingança?

Feliz aniversário

Há 218 anos, em 19 de outubro de 1803, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre dava início a sua trajetória de atender e entregar a melhor assistência em saúde à comunidade gaúcha e brasileira.

Posição privilegiada

A CMPC foi classificada como a maior empresa do Sul do Setor de Papel e Celulose pelo anuário Valor 1000 - edição 2021. Ainda no segmento, a empresa ficou em 1º lugar em Margem Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) e também em Cobertura de Juros.

A faixa que atrapalha

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), chamou os vereadores da base para explicar o anteprojeto de um novo Plano de Mobilidade Urbana. Teve que ouvir uma série de reclamações dos edis, em especial sobre as faixas azuis para ônibus e as ciclovias. A vereadora Cláudia Araújo (PSD) observou que algumas acabam "matando" o comércio de bairros. As ciclovias das avenidas Nilo Peçanha e José de Alencar estavam entre as mais criticadas.



O que vem de baixo I

Ao menos um deputado de esquerda diz na intimidade o que muita gente também admite, com relutância, mas admite: que o presidente Jair Bolsonaro pode ou mesmo deve vencer a eleição no que vem. Esse sentimento é muito forte nas cidades do Interior. Fale-se com quem quiser, o que brota é isso. Se é desejo ou realidade, veremos em 2022.

O que vem de baixo II

O que é desejo e também realidade é que o ex-presidente Lula (PT) não terá essa moleza que tem hoje por estar encaramujado. Seu passado será revolvido e exposto em praça pública. Mesmo com as absolvições que conseguiu no STF, seu nome será sempre acompanhado de uma palavra que ninguém gosta de ouvir.

O biquíni de Guedes

Em tempos passados, dizia-se que o biquíni mostrava tudo, menos o essencial. Vem a calhar com o resultado de uma pesquisa sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, destacando que ele é "ruim ou péssimo" para 35% dos quem o conhecem ou o conhecem apenas de ouvir falar. Esconderam o essencial: para 65% ele é bom, ora bolas.

Há vagas

Com a chegada ao recorde histórico de 18.901 empregos com carteira assinada em agosto, Gramado começou a sentir falta de mão de obra. No SindTur, há falta de inscritos para o banco de talentos. Resumindo: há carência de pessoal para trabalhar em hotéis, restaurantes e na construção civil, anota o jornalista local Miron Neto. Porém, o de sempre, o fluxo de turistas pode ser menor que o esperado, porque em um ano as passagens de avião subiram mais de 60%.

Escala Sujismundo

A revelação de que apenas 4,5% do lixo de Porto Alegre é reciclado mostra que não é apenas com o lixo nas ruas, calçadas e locais de eventos que se mede uma teórica Escala Sujismundo. Tudo começa em casa, e aí vamos mal pra caramba. Mal mesmo.

Doe sangue

Para celebrar o Dia do Médico, o Fleming lançou ontem a campanha "A Medicina está no nosso sangue", que incentiva seus alunos a doarem sangue nas 11 cidades onde o curso pré-vestibular está presente.

Lixo, caixa-preta