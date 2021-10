O encanto da velhice

EU TENHO UMA CASINHA LÁ NA MARAMBAIA/FICA NA BEIRA DA PRAIA/SÓ VENDO QUE BELEZA, como na música cantada por Elis Regina, não tem praia mas também é uma beleza. A casinha captada pelo fotógrafo Fábio Pilger fica na Linha Hörle, bairro Serra Grande em Gramado. E a beleza de uma testemunha muda por fora de quem viu a história passar por incontáveis gerações.

Historinha do seu Adelino

É com pesar que registramos o falecimento do empresário Adelino Colombo, 90 anos. Dá para dizer que ele foi o protótipo do gringo empreendedor e vencedor. Há muitas histórias envolvendo seu Adelino, e uma delas teria se passado na década de 1950, no interior de Farroupilha, quando surgiu o primeiro rádio portátil, o Spica, da Sony. Ele teve uma ideia brilhante. Sabedor que as mulheres decidem muitas compras e que elas ouviam novelas naqueles rádios grandalhões, pendurou os radinhos ligados nos galhos da árvore mais próxima da casa enquanto as famílias estavam na sagrada missa dos domingos. Quando voltavam para casa, a compra do radinho estava no papo.

A raposa e as uvas I

Na história recente do Rio Grande do Sul, não há lembrança de um governador que tenha lançado um conjunto de medidas voltadas à educação tão amplo como o anunciado pelo governador Eduardo Leite. O que faz a bancada do PT? Diz que é tardio e eleitoreiro. É assim que funciona a caranguejada.

A raposa e as uvas II

Comecemos pelo "tardio" na nota distribuída. Soa como na fábula das uvas verdes da raposa com um viés de "agora não adianta mais". Quanto ao "eleitoreiro", dá a ideia de que governador não pode fazer nada em ano pré-eleitoral. Em suma, não pode e nem deve governar.

Parabéns pra você

O Sinduscon-RS completou 72 anos bem vividos na sexta-feira. A entidade do setor de construção civil é daquelas que são ouvidas mesmo em temas fora do seu contexto empresarial.

Eleição em Caxias

O empresário Celestino Oscar Loro foi eleito, por unanimidade de votos, presidente do Conselho Executivo da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) para a gestão 2022-2023.

Farinha do mesmo saco



Valdir Pedro Zonin/Divulgação/JC

O ser urbano desconhece os milagres feitos pelo agronegócio gaúcho para consumo animal, humano e combustível. Uma tarde no campo da Emater/RS Embrapa Trigo e a empresa Milk Seels Agrorios percorreu propriedades de Viadutos e Entre Rios do Sul, norte do estado, que produzem triticale e trigos para farelos, consumo humano e produção de etanol. Triticale é o resultado "da cruza" entre trigo e centeio.

Entre tapas e beijos I

O eterno candidato a ex-presidente Ciro Gomes sabe como lançar vara de pesca com isca tentadora. Segundo o jornalista Bernardo Mello Franco, da Folha de S. Paulo, acusou o ex-presidente Lula de ter conspirado para o impeachment de Dilma Rousseff. PT engoliu a minhoca com anzol e tudo.

Entre tapas e beijos II

Lula já tinha dito que a Covid pode ter causado sequelas no candidato do PDT, que por sua vez falou nas sequelas morais do petista. Quer dizer, do pescoço para baixo tudo é canela, mas engana-se quem acha que é ferida que não fecha. Mais adiante, se a situação eleitoral exigir, se beijarão na boca.

Horizontes presenciais

Depois de 18 meses virtuais, algumas entidades empresarias voltam ao formato presencial, caso da Associação Comercial de Porto Alegre e seu MenuPOA. O convidado de amanhã é o prefeito Sebastião Melo, que falará sobre os horizontes da cidade.

Convite ao presidente

Em uma semana agitada de preparativos para a 33ª edição do Festuris - Feira Internacional de Turismo de Gramado, os diretores do evento, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello estiveram em Brasília e entregaram pessoalmente o convite ao presidente. O evento vai de 4 a 7 de novembro no Serra Park.

Eu fora

A Microsoft afirma que, até o fim deste ano, o serviço LinkedIn deixará de estar disponível na China. É a maior rede social de origem norte-americana que ainda opera oficialmente naquele país, cujo governo baniu as redes Signal e Clubhouse neste ano, seguindo o que fizera com o Facebook e o Twitter em 2009 e com o Instagram em 2014.

Rumo ao espaço