Histórias em alemão

A Feira do Livro Especial de Nova Petrópolis apresenta uma novidade, vídeos com histórias alemãs contadas por alunos das escolas municipais. É um belo costume esse de preservar a língua cujo país tanto contribuiu para as colônias. Bem diferente do tempo da ditadura do Estado Novo (1937-1945), de Getúlio Vargas, quando falar alemão dava cadeia, inclusive para quem tivesse rádio de marca teuta. Como foi o caso do pai deste colunista, que tinha em casa um rádio marca Mende.

Sobre o prédio da Smic

A prefeitura de Porto Alegre enviou nota à coluna, após a foto publicada ontem, que mostra o antigo prédio da Smic abandonado. O texto da assessoria de comunicação da Secretaria de Administração e Patrimônio confirma as tratativas com a Ufrgs, que seguem em tramitação. Também informa que, desde janeiro, a reabilitação do espaço é uma preocupação da administração municipal.

Alternativa

A questão é que a parceria não sai do papel e estamos em outubro. Uma alternativa estudada pela prefeitura é vender o prédio. O Executivo prepara projeto de lei para que "seja permitido desafetar e alienar o imóvel". Convenhamos, o ideal seria que o projeto saísse do papel e o Parque Científico e Tecnológico da Ufrgs fosse ali instalado. Com uma solução imediata para o imóvel.

Confronto de rejeições

É assim que os postulantes à presidência do Brasil, Lula e Bolsonaro, estão sendo vistos. O primeiro não escapará dos esqueletos antigos, enquanto o presidente está de corpo inteiro na vitrine. Também os dois têm fiel eleitorado de carteirinha, em torno de 30%. Num segundo turno, o papo é outro.

Piora anunciada

Uma pesquisa ou tentativa de sobre a futura composição do Congresso Nacional, por ora, é pedir para ser desmoralizada. Não dá para arriscar. Mas uma coisa é certa. Se existisse uma lei de eleições futuras, seu único parágrafo rezaria que cada legislatura seria pior do que a anterior. Alguém dirá que é culpa do eleitor. Precisamente.

De volta a 1945

O nome do novo partido resultante do DEM e PSL, União Brasil, remete vagamente à antiga e conservadora UDN, União Democrática Nacional, fundada em 1945 para fazer oposição ao presidente Getúlio Vargas. Teve sucesso relativo. Um dos fundadores foi Otávio Mangabeira, cujo irmão João fundou o Partido Socialista Brasileiro (PSB) em 1947.

Confiança no taco

Estudo encomendado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) junto ao Instituto de Pesquisas de Opinião (IPO) revelou que 98% da população considera os médicos importantes para a sociedade. Além disso, 81,2% tem confiança na categoria médica. No entendimento de 27,9% dos entrevistados, a pandemia ampliou a confiança nos médicos.

Casa da Memória

A Casa da Memória Unimed Federação/RS terá nova exposição a partir de 18 de outubro. A mostra "VIDA" receberá fotos do médico Carlos Gandara. São imagens que retratam a rotina no bloco cirúrgico, com textos do presidente da Federação/RS, Nilson Luiz May.

De volta ao tango

Empresas aéreas brasileiras como a Azul ensaiam a volta dos voos rotineiros para a Argentina em 2022, mas órgãos de turismo do vizinho país registram conversações com a Itapemirim, desconhecida no Sul, mas que já voa e bem voada no Centro. Como outras, começou com caminhões e ônibus.

Jornada de Urologia

O Grupo São Pietro Saúde reunirá um time de especialistas de relevância nacional e internacional para promover sua 1ª Jornada de Urologia, um dos focos de atuação da instituição. Com o tema "A Urologia pós-Covid na visão do urologista", o evento ocorrerá nesta sexta-feira, das 13h às 19h30min, no Centro de Eventos do Hub da Saúde Maxplaza, em Canoas.

Vez e voz de Cid

Aos 94 anos, o locutor e apresentador Cid "Jornal Nacional" Moreira estará mais uma vez presente no Natal Luz de Gramado. Sua peculiar voz se fará ouvir no espetáculo Natalis - A criação, no lago Joaquina Bier da cidade.



A abusada Claro

A operadora de telefonia Claro, que vem colecionando desafetos pelo País, adicionou mais um prefixo para torturar cidadãos com chamadas, o 041. A operadora do seu Carlos Slim é o fracasso dos órgãos de defesa do consumidor.

Sobe meu balão