O antigoprédio da Smic

Bem localizado, na avenida Osvaldo Aranha, antes do Túnel da Conceição, esse prédio que foi sede da antiga Smic está abandonado há seis anos. Consta que a prefeitura de Porto Alegre irá cedê-lo para a Ufrgs, que fará ali seu Parque Científico e Tecnológico. Houve vistoria ainda em janeiro, com representantes das duas instituições. Mas o fato é que estamos em outubro e o local segue assim - até janelas foram arrancadas. É simbólico. Se as duas partes estão de acordo, o que falta para sair do papel o projeto?

Rei na barriga

O regime que vigora no Brasil é tão torto que basta um parlamentar ranzinza e omisso para paralisar outro poder. Caso do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que, por questões pessoais, tranca a sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser ministro do STF.

Ou um, ou outro

Em função do projeto da prefeitura enviado à Câmara Municipal para reativar a área central de Porto Alegre, estão tratando o Centro Histórico como bairro. À luz da lógica, é um disparate. O Centro teria nascido como bairro antes de ser centro. Os bairros surgiram em torno dele.

Mais problemas

A crise energética atinge toda a Europa, causando inflação. Países como Portugal estimam a inflação deste ano em 4,5%. E vai piorar, porque no Hemisfério Norte, o inverno está chegando, e com ele o aumento do consumo do petróleo.

Taiwan na mira?

Crescem rumores partidos de todos os lados, alguns confiáveis, de que a China quer mesmo tomar conta de Taiwan. Se for verdade, Taiwan poderá ser a Polônia da II Guerra Mundial.

O trem São Tomé

O Hyperloop, ideia de construir uma ferrovia pelo sistema de cápsula a 1.200 Km/h (próxima à velocidade do som!) é São Tomé, ver para crer. Aparentemente funcionaria por levitação magnética, mas não há informações sobre o sistema de tracionanento. No caso do trecho Porto Alegre-Gramado, o trajeto de 88,7 quilômetros até o centro da cidade da Serra seria percorrido em 11 minutos e 20 segundos, mas a área central da cidade está assentada sobre rocha sólida, adverte o colunista local Miron Neto.

Dúvidas no campo

Pedido de aposentadoria, agendamento de perícia, acompanhamento de processos, consulta de benefícios Toda uma série de serviços prestados pelo INSS estão mais próximos do contribuinte com o INSS Digital, mas ainda há dúvidas. Por isso, o Senar-RS promove nesta sexta-feira, às 9h, no YouTube live sobre o tema.

Historinhas da cidade

Leitor foi a uma fruteira no Mercado Público de Porto Alegre e se deparou com duas caixas com romãs, uma nacional e outra importada. Apreciador dessa fruta milenar, olhou a etiqueta com os preços. Na nacional, estava escrito R$ 30,00 e, na outra,

R$ 50,00. Chamou o atendente. - Esse é o preço por quilo? - Não, é por unidade. Cáspite! Romã virou caviar.

Luciano Baron

Faleceu em Porto Alegre, aos 81 anos, vítima de complicações da Covid, o estilista Stefano Luciano Baron, que vestiu a sociedade gaúcha por décadas no seu atelier da avenida Independência. Além da sua habilidade profissional, deixa incontáveis amigos por ser um homem cordial, fino, afável com todos. Em resumo, um gentleman.

O caso como o caso foi

Há um detalhe que a oposição omite e nem a assessoria do presidente Jair Bolsonaro se dignou a explicar de forma inequívoca: a questão dos absorventes para mulheres de baixa renda. Bolsonaro vetou o projeto porque o autor não citou no seu projeto de lei de onde viriam os recursos para tal. Se não vetasse, seria improbidade administrativa.

O mistério da incompetência

É fato que sucessivos presidentes nunca conseguiram criar estrutura eficaz de assessoria de imprensa, no sentido de pronta resposta com alcance e agilidade da informação que os constrangeu. Mesmo dispondo de recursos e cabeças pensantes. É um mistério.

Um drama milenar

Será que a indústria farmacêutica não teria como criar um absorvente 1.0, mais barato que os produtos à venda, à semelhança das máscaras que hoje são acessíveis à população? Claro que tem. Falta é vontade de pensar um pouco no drama de milhões de mulheres e jovens, que usam os mesmos paninhos usados desde que o tecido foi inventado.

No pincel