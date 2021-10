É o que a casa oferece

A engenharia veicular deste cidadão e de tantos outros colegas é algo admirável dadas as circunstâncias, o que não apaga a triste condição de ter que remexer no lixo para ter algo que lhe renda alguns trocados e talvez comida "aproveitável". É uma cena dolorosa, ainda mais com crianças a bordo.



O processo do croquete

Quando a Multiplan começou o BarraShoppingSul pelo hipermercado, as vilas próximas tinham pouco mais de 100 famílias. À medida que foram sabendo que o grupo construiria um conjunto residencial para eles, começou o inchaço. No final foram cerca de 600 famílias. Tudo acomodado, restou um processo. Uma moradora da vila inicial entrou com ação de lucros cessantes, venda croquete de porta em porta. Ganhou.

De que lado eles estão?

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o rompimento de cadeado e a destruição de fechadura de portas da casa da vítima, com o intuito de, mediante uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado.

Perguntinha

Para quem a gente pede socorro?

Eu me amo I

O aumento no número de reuniões através de videochamadas no último ano fez as pessoas olharem muito mais para o próprio rosto de forma bastante crítica, levando-as a perceber (e a implicar com) detalhes que antes não incomodavam tanto.

Eu me amo II

Esse fenômeno vem sendo chamado de "Efeito Zoom", como define o cirurgião plástico Victor Cutait. Prova: a procura por harmonização facial, por exemplo, aumentou 250% nos últimos meses. Da mesma forma, subiu 80% o interesse por botox no rosto no mesmo período.

Gravações clandestinas

Merece repique uma nota publicada no Espaço Vital do JC na sexta-feira. O Tribunal Superior Eleiltoral (TSE) alterou sua jurisprudência e passa a considerar ilícitas provas obtidas por meio de gravação ambiental clandestina feita em ambiente fechado sem autorização judicial e sem consentimento dos interlocutores. Vai frustrar muitos colecionadores de gravações.

Cláusula pétrea

O MDB gaúcho está aberto para coligações nas eleições de 2022, mas não abre mão da cabeça de chapa na disputa ao governo do Estado. Abre para o vice e para o Senado, mas o candidato ao Palácio Piratini, não. Quem assim falou, em entrevista para a Rádio ABC de Novo Hamburgo, foi o presidente do MDB no Estado, deputado federal Alceu Moreira. O partido, por sinal, lançou candidato a governador nas 10 eleições desde a redemocratização.

Renan no comando

O ex-presidente Lula (PT) tem dito que se for eleito ao Planalto em 2022, deseja que o senador pelo MDB das Alagoas, Renan Calheiros, seja o presidente do Senado, para evitar eventuais problemas do governo. É do jogo, todo presidente deseja ter aliados no Congresso Nacional, mas logo Renan? Diz-me com quem andas...

Posição fetal

Para acabar com a classe executiva, as empresas aéreas criaram uma tal de classe econômica premium. As duas se excluem, mas vá lá. O importante é que nela não seja preciso viajar com os joelhos encostados no queixo.

Claro, a tortura perfeita

A operadora Claro continua aborrecendo as pessoas com seu indesejável telemarketing, algumas vezes até duas vezes por dia há mais de ano. O que a transforma na empresa mais chata e impertinente do planeta. Acionado, o Procon-RS aconselha bloquear todos os telemarketing junto à Anatel. Só que as pessoas necessitam de alguns. É a tortura perfeita. Esse Carlos Slim, o fundador, deve ter sido o torturador Torquemada na vida passada.

Bola da vez, mais uma vez

É Portugal. Na última classificação de um instituto voltado ao turismo, o Bounce, nosso avozinho foi escolhido como o terceiro melhor país para se viajar sozinho. Um dos menores índices de criminalidade do mundo, arquitetura exuberante, paisagens bonitas, qualidade de bares e restaurantes, preço dos transportes, entre outros atributos - e 90% da população bivacinada. Os dois primeiros são Islândia e Malta.

Por fim...

...como disse aquele cidadão na véspera de um feriadão, "sinto um grande vazio por dentro. A picanha está muito cara".

