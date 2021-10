Pequenos espaços, grandes negócios

Grandes shoppings fazem grandes promoções para atrair clientes. Pequenos shoppings se viram nos 30 com o mesmo objetivo. E muitos consumidores preferem os pequenos por não terem azáfama e barulheira correspondente. Caso do 5ª Avenida Center na rua 24 de Outubro, em Porto Alegre. O clarinetista e o artesanato nos corredores fazem parte da estratégia.

A bomba nuclear brasileira

Entre tantas outras histórias sobre o político Benedito Valadares - uma contada aqui semana passada -, há esta outra atribuída ao lendário mineiro. Ele sempre foi tido como burro, mas Getúlio Vargas dizia que ele era burro "só por fora". Senador da República no início dos anos 1960 em um Brasil em crise, Valadares subiu a tribuna para dar uma solução permanente para os males tupiniquins. Em resumo, a proposta era a compra de uma bomba atômica de um dos tantos países que já tinham essa tecnologia, alugar um avião da Varig e largá-la no deserto do Moojave, na Califórnia (EUA), onde não haveria vítimas a lamentar porque deserto era. Indignado, o governo dos Estados Unidos declararia guerra ao Brasil e obviamente venceria, transformando o Brasil em um próspero estado norte-americano. Mas não contou com a astúcia de um colega um tanto quanto ruim nas palavrinhas. - Vossa Excelência concede um aparte? - Concedido. - E se nóis ganha?

Perigo futuro

O grande perigo dessa quebra de sigilo bancário de empresários brasileiros em contas no exterior remete ao poema Caminhando com Maiakovski. Começa com os grandalhões e depois chega ao dono do boteco da esquina em contas bancárias daqui mesmo.

Quebradeira à vista

A paulatina transformação dos automóveis com motores a explosão interna para motores elétricos vai causar quebradeira geral, com desemprego dela decorrente nas indústrias de autopeças de motor e transmissão de todo o mundo. Não existe almoço grátis.

Autofagia

O PTB é um partido auto-mutilante. Não bastasse a fuga de quadros que o tornaram grande, agora expulsam o que resta, caso de pastores e da filha de Roberto Jefferson, ex-presidente nacional da sigla. Quem te viu que te vê, petebê.

Ritual de passagem

Uma pré-campanha eleitoral obedece a uma série de ritos e entre eles está a instituição do jantar com caciques de partidos eventualmente adversários. O ex-presidente Lula (PT), por exemplo, jantou com lideranças do MDB. Outro rito é, após esses eventos, dizer depois uma mentira deslavada, "não se falou em eleições".

Dívida de gratidão

Graças à política de vacinação, as hospitalizações por coronavírus tiveram uma queda de até 70%. Imagina se o presidente Jair Bolsonaro tivesse pegado esse pião na unha desde o início. Seria reeleito no 1º turno com um pé nas costas. A esquerda deve muito a ele.

Lindo de morrer

O Brasil é um país lindo de morrer. Êta nóis!. Vejam a última: 14 senadores que aprovaram a nova lei da improbidade administrativa que dá mole aos transgressores vão ser beneficiados por ela. Não é de duvidar que mais adiante irão absolver a ladroagem no erário.

F, de feriadão

Segunda-feira, véspera do feriado de 12 de outubro, é um dia em que serviços públicos costumam emendar a folga iniciada na sexta-feira. Antes da pandemia, os estacionamentos próximos aos respectivos prédios de governo ficavam às moscas. O "ponto facultativo" é hilário, porque a folga é obrigatória. Mas, neste feriadão, juntaram o Dia do Funcionário Público.

Por falar em feriadões...

...em ocasiões como esta, há uma nova classificação na sociedade, os que precisam pagar contas não tem como ter folga. Manda quem pode, obedece quem precisa.

Saúde é o que interessa

Para auxiliar no tratamento integrado contra o câncer, o Grupo Oncoclínicas passou a incluir aulas de pilates, meditação, palestras com nutricionistas e psicólogos para os pacientes.

Festa em Garibaldi

As tradicionais festas natalinas da serra gaúcha ganharam um reforço de peso em 2021. Garibaldi, a terra do espumante, promoverá "Viva o Presente", edição especial do Natal Borbulhante. De acordo com o prefeito Alex Carniel, de 28 de novembro a 6 de janeiro, os visitantes encontrarão uma cidade toda decorada, com atrações artísticas, venda de produtos típicos e, claro, muitos brindes. A decoração terá 3,5 quilômetros de trajeto.

A piada da pizzaria

O recolhimento de dados pessoais na internet, sobre os mais diversos aspectos da vida abrange, inclusive, a saúde e abastece bancos de dados. Uma postagem inocente sobre algum mal engorda esse banco de informações depois utilizados. Daí que surge a piada da pizzaria, contada pelo jornalista Carlos Brickmann. Sujeito liga e pede uma pizza marguerita. O atendente diz que não pode, ele deve comer comida magra porque suas artérias estão entupidas.



Beleza e estética

A empresa gaúcha Medical San, fabricante de equipamentos na área de estética e dermatologia, é uma das líderes no setor que mais cresce no Brasil, que é o segmento da saúde e beleza. Agora, lançou o Ultramed, Ultrassom Micro e Macrofocado utilizado para tratar de forma efetiva diversas afecções estéticas.

Boa notícia