Leite e o Rei

o rei recebeu um pandeiro de presente do governador, que antes mostrou como tocar o instrumento. O monarca gostou do que ouviu e agradeceu, na conversa descontraída. Durante a missão de negócios liderada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) à Europa, um momento marcante ontem foi o encontro do chefe do Executivo gaúcho com o Rei Felipe VI, da Espanha, conforme relato do enviado especial do JC, Cristiano Vieira. Durante visita à feira de inovação South Summit, em Madri,. O monarca gostou do que ouviu e agradeceu, na conversa descontraída.

Fica Gedeão

mais uma gestão para Gedeão Silveira Pereira na presidência da Farsul Foi confirmada ontem. Dos 131 sindicatos aptos a votar, 112 compareceram e elegeram a Chapa 1 de forma unânime. Foi o que se chama de vitória arrasadora. Em time que está ganhando não se mexe. Esta foi a 43ª eleição realizada pela federação de agricultura mais antiga do País, com 94 anos. Gedeão fica no comando até o fim de 2024.



Duas safras

Amanhã, Senar-RS e Embrapa realizarão um Dia de Campo na Embrapa Trigo, em Passo Fundo. O evento vai das 14h às 16h30min. Na ocasião, serão conferidos experimentos com trigo, silagem de cereais e solos no âmbito do projeto Duas Safras, que incentiva o cultivo de cereais de inverno no Rio Grande do Sul.

No aquecimento

O ex-governador Germano Rigotto (MDB), que desistiu da disputa majoritária - Piratini ou Senado -, teve uma conversa com o deputado federal Alceu Moreira, presidente estadual do MDB. Rigotto deve concorrer à Câmara dos Deputados em 2022, mas ainda não deu o habite-se. Está fardado.

Vocação para o desmanche

Apesar de o Daer ter advertido os empresários que operam ilegalmente o Buser, aplicativo de transporte de passageiros por ônibus, eles insistem em operar. Com essa desobediência civil, as empresas de ônibus intermunicipais levam mais uma paulada, não bastasse a queda de movimento devido ao vírus. Estão pondo em risco milhares de empregos.

Ao garrote vil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, é o mais novo criminoso brasileiro. Apesar de ter declarado ao Imposto de Renda que tinha conta no exterior, as vestais já o tratam como tal. Quanto mais não seja, por fazer parte do governo Bolsonaro.

Congresso de Psiquiatria

Começa hoje a 38ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, considerado um dos maiores eventos da área médica do País. Promovido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o congresso se estende até o dia 9 de outubro, no Centro de Eventos da Fiergs. O Sindicato Médico Rio Grande do Sul (Simers) será apoiador institucional do evento.

As três irmãs I

Céleres, alguns operadores de Direito acham que a paralisação das três filhas de Mark Zuckerberg podem gerar polpudas indenizações para seus usuários. Ou não. Como WhatsApp, Instagram e Facebook são ferramentas gratuitas, e talvez sejam por isso mesmo, em tese não caberia esse tipo de ação.

As três irmãs II

Porém, à luz da lógica, quem pagou para intensificar a publicação ou a usou para negócios que geraram uma parceria comercial poderia entrar com ação por lucros cessantes ou algo do tipo. O episódio mostra como somos vulneráveis - reféns até dessas redes de internet. Elas param o mundo. Aqui no Brasil, segundo dados são 130 milhões de pessoas no Facebook, 127 milhões no YouTube e 220 milhões no WhatsApp.

Pela metade I

O projeto que universaliza a meia-entrada no Rio Grande do Sul já conta com parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa. O texto, de autoria do deputado Fábio Ostermann (Novo), foi relatado pelo deputado Vilmar Zanchin (MDB).

Pela metade II

A proposta - que, na prática, torna o benefício inócuo - objetiva auxiliar o setor de eventos, que vem sofrendo os graves impactos da pandemia. Contrário ao benefício, Ostermann aponta que a atual lei da meia-entrada não traz inclusão social e encarece o preço do ingresso.

O aplicativo do Leão

Os brasileiros agora têm à disposição vários serviços e informações junto à Receita Federal na palma da mão em um único aplicativo. O Serpro. O app está disponível na App Store e Google Play.

União estável

Ao ser testemunha de casamento civil, leitor descobriu uma novidade: Contrato de Namoro firmado em Cartório. Perguntou sobre o motivo do novo papel jurídico, e explicaram que, eventualmente e no futuro, o Contrato de Namoro será válido como prova de união estável, pelos anos em que vigorou o contrato.

Um por um