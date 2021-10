Relatório final da CPI dos medicamentos

A CPI dos Medicamentos na Assembleia Legislativa chega ao final provavelmente com melhores resultados do que a congênere federal. Na foto, da esquerda para a direita, os deputados Faisal Karam (PSDB), relator, o presidente da comissão, Dr. Thiago Duarte (DEM), e o vice, Clair Kuhn (MDB). Notável a quantidade de papel que gerou. A tela do computador costuma dar filhotes às pamparras. Matéria nesta edição.

Quando setembro veio...

À pergunta como vão os negócios, os donos de estabelecimentos gastronômicos de todos os tamanhos respondem em cópias xerox com pitadas de angústia ao molho de preocupação: parecia que iria melhorar, mas não. Setembro foi muito ruim.

...não foi o que esperavam

Em 2020, fecharam 335 mil bares, restaurantes e assemelhados, deixando no olho da rua mais de 1,2 milhão de trabalhadores, segundo dados da Abrasel, entidade que congrega o setor. Um número considerável fechou o cardápio este ano. Tudo muito triste.

Janaína e Leite

Se tivesse que escolher entre João Doria e Eduardo Leite, a deputada estadual mais bem votada da história do País - Janaína Paschoal (PSL), de São Paulo - declara que prefere o governador gaúcho: "O PSDB vai fazer um bem à nação se nas prévias para candidato a presidente da República escolher Eduardo Leite". Cabe lembrar que ela segue apoiando o presidente Jair Bolsonaro.

Efeitos especiais

A página cometeu um erro ao dizer que o senador Renan Calheiros (MDB-AL) era alvo de 14 ações ora estacionadas. Na realidade, são 18. Eram 17, mas semana passada entrou mais uma. Essa imobilidade processual está a merecer o Oscar de efeitos especiais.

Mateus, primeiro os meus

Com alguma frequência, parlamentares de diversas matizes criticam o alto gasto do Executivo e do Judiciário, entendido como o Supremo e seus vinhos, que custam milhares de reais, e o Executivo com extravagâncias outras. Mas suas excelências não olharam para seu telhado de vidro quando triplicaram verbais eleitorais num upa, enquanto empregam dezenas de assessores que fazem só Deus sabe o quê.

Negócio da China

Não passa uma hora sem que alguém pergunte se é verdade que a televisão chinesa tenha comprado esta ou aquela emissora brasileira. Sabe-se que houve aporte de capital, mas daí a dizer que "comprou" vai uma boa distância, até pela legislação brasileira. De qualquer forma, entrar nas minúcias dessas negociações é tão difícil quanto lesma disputar a F-1.

A Unimed mira o futuro

Com o objetivo de comemorar o cinquentenário da Unimed Rio Grande do Sul, a ser celebrado em junho de 2022, o presidente Nilson Luiz May inicia amanhã um roteiro de visitas percorrendo as 27 Unimeds do Estado, além dos demais braços do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS: Uniair, Central de Serviços, Unicoopmed, Instituto Unimed/RS e Casa da Memória.

Mais uma

A Panvel acaba de reforçar sua presença na capital gaúcha. A fim de oferecer um melhor atendimento e bem-estar aos clientes, abriu nova unidade na avenida Protásio Alves, 8.323.

Sempre aos domingos

Em comemoração aos 152 anos, as bancas e restaurantes do Mercado Público de Porto Alegre abriram no domingo, o que foi uma coisa muito bem feita. Recorde-se que até meados dos anos 1990, o Mercado abria aos domingos de manhã, um bom programa e janela para compras para quem não conseguia fazê-las durante a semana. Isso tem que ficar no horizonte da prefeitura e de concessionários.

Tigres de papel

Tudo indica que a China não vai sentar em cima do rombo de US$ 300 bilhões da Evergrande. Não é a primeira vez que a Ásia assusta o mundo, sem falar no coronavírus e gripe aviária. Em 1997, houve contaminação mundial com a crise monetária dos tigres asiáticos, um grupo de seis países. Respingos atingiram até investimentos de vulto em Porto Alegre.

De repente...

...a China pode até gostar de uma sacolejada feroz nos mercados mundiais. Com problemas de energia, reduziria seu crescimento por ora e balançaria o Ocidente. O país de Mao pode ser capitalista por fora, mas por dentro é comunista desde criancinha.

Projeto mais vinho

O empreendedorismo gaúcho estará bem representado na ProWine São Paulo. Por meio do Projeto Mercado Mais Vinho, o Sebrae-RS leva um grupo de seis produtores de vinhos e espumantes do Estado à prestigiada feira.

Movido a agro

Já é lugar comum dizer que o Brasil é movido a agronegócio, e isso só é possível pelo empreendedorismo rural, comandado pela Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária (CNA), que completou 70 anos no dia do 27 passado. O bom do campo é isso, vai das hortaliças até as grandes propriedades.

Queda livre

A venda de automóveis e comerciais leves não para de cair neste ano. Os negócios com automóveis e veículos leves caíram 10% em setembro em relação a agosto, em parte pela oferta reduzida por falta de peças.

Até quando?

Até os estádios de futebol já estão liberados em parte para o público, mas as agências bancárias seguem com restrições, na sua maioria. Bom para reduzir custos, ruim para os clientes.

Fato e versão

A frase do ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega de que entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro o mercado vai de Lula segue ribombando. Numericamente não é relevante, mas como tambor faz um barulhão. Há controvérsias. Como em tudo, a versão pesa mais que o fato. É disso que o Brasil vive.

À beira de um ataque de nervos